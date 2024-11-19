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У декларації голови Харківської облради виявили недостовірні відомості на понад 3,4 млн гривень

Зокрема посадовиця не зазначила у декларації відомості про нерухоме майно у французькій Ніцці, вартість якого може становити 88 тис. євро.

У декларації голови Харківської облради виявили недостовірні відомості на понад 3,4 млн гривень
Тетяна Єгорова-Луценко
Фото: facebook.com/KharkovRegionalCouncil/

У голови Харківської облради виявили у деркларації недостовірні відомості на понад 3,4 млн гривень. Розпочали кримінальне провадження. 

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами повної перевірки виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації голови Харківської обласної ради, поданої за 2022 рік", – йдеться у повідомленні пресслужби НАЗК.

Під час перевірки встановлено, що чинна голова Харківської обласної ради не зазначила у декларації відомості про нерухоме майно у французькій Ніцці, вартість якого може становити 88 тис. євро (що еквівалентно понад 2,7 млн грн), яким користується (орендує) її чоловік.

Також на підставі аналізу відомостей про підтверджені доходи і витрати посадовиці протягом звітного періоду виявлено ознаки завищення відображеного в декларації розміру готівки на понад 680 тис. грн.

Крім цього, НАЗК поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.

Посадовиця не зазначила у декларації і відомості про визначення її чоловіка кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, зареєстрованої за законодавством Франції SAS Midi au Soleil (ресторан на набережній Канн, Франції).

За результатами розгляду обґрунтованого висновку НАЗК Національне НАБУ внесло в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості та розпочало кримінальне провадження за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України.

Прізвище посадовиці не вказується, але чинною головою Харківської облради є Тетяна Єгорова-Луценко.

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