Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Трамп анонсував призначення нового міністра оборони США
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Ілон Маск отримав посаду в адміністрації Трампа
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Звертайте увагу на шість червоних прапорців: психологиня пояснює, як емоційно пережити потенційні відключення світла і блекаут
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
Безугла і Савченко написали одна на одну заяви до СБУ
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
ГоловнаПраво

НАБУ попросило Інтерпол оголосити в міжнародний розшук нардепа Одарченка

Станом на вчора “червоне сповіщення” ще не було опубліковане.

НАБУ попросило Інтерпол оголосити в міжнародний розшук нардепа Одарченка
Андрій Одарченко
Фото: Центр протидії корупції

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) направило до Інтерполу матеріали для оголошення у розшук нардепа Андрія Одарченка, обраного до парламенту від партії “Слуга народу”. 

Про це директор НАБУ Семен Кривонос повідомив Укрінформу.

“Ми спрямували матеріали до Національного центрального бюро Інтерполу для публікації “червоного сповіщення”. У свою чергу НЦБ Інтерполу спрямував наші матеріали до Генерального секретаріату Інтерполу”, - сказав Кривонос.

Він уточнив, що станом на вчора “червоне сповіщення” щодо Андрія Одарченка ще не було опубліковане.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив народного депутата від “Слуги народу” Андрія Одарченка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його визнали винним у спробі підкупити криптовалютою (в еквіваленті 50 тис. доларів) ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.

  • Одарченко отримав підозру торік за підкуп топпосадовця Державного агентства відновлення (ч.4 статті 369). Він пропонував хабар за те, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії дали гроші на ремонт будівель університету, де він є ректором. Підозрюваний встиг перевести частину хабара в криптовалюті.

  • Ще одним фігурантом цієї справи є народний депутат Лабазюк ("За майбутнє").

  • ВАКС призначив Одарченку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою 15 млн грн застави. Нардеп цю суму вніс. Суд зобов'язав його носити електронний браслет, але, попри це, органи внутрішніх справ браслета на нього не надягали.

  • 18 вересня стало відомо, що Одарченко втік за кордон. Наступного дня ВАКС оголосив його в міжнародний розшук

  • У вересні ВАКС заочно заарештував Одарченка. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies