НАБУ попросило Інтерпол оголосити в міжнародний розшук нардепа Одарченка

Станом на вчора “червоне сповіщення” ще не було опубліковане.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) направило до Інтерполу матеріали для оголошення у розшук нардепа Андрія Одарченка, обраного до парламенту від партії “Слуга народу”.

Про це директор НАБУ Семен Кривонос повідомив Укрінформу.

“Ми спрямували матеріали до Національного центрального бюро Інтерполу для публікації “червоного сповіщення”. У свою чергу НЦБ Інтерполу спрямував наші матеріали до Генерального секретаріату Інтерполу”, - сказав Кривонос.

Він уточнив, що станом на вчора “червоне сповіщення” щодо Андрія Одарченка ще не було опубліковане.

Сьогодні Вищий антикорупційний суд (ВАКС) засудив народного депутата від “Слуги народу” Андрія Одарченка до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його визнали винним у спробі підкупити криптовалютою (в еквіваленті 50 тис. доларів) ексголову Держагентства з відновлення Мустафу Найєма.

Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода, яку вдалося задокументувати у криптовалюті.