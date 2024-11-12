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У Куп'янську місцевий безробітний "зливав" росіянам позиції ЗСУ

Чоловіка затримали. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Куп'янську місцевий безробітний "зливав" росіянам позиції ЗСУ
Затриманий зрадник із Куп'янська
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб на Харківщині. Чоловік корегував ракетно-бомбові та артилерійські удари рашистів по українських військах, що обороняють Куп’янськ.

Про це йдеться у повідомленні СБУ та Офісу генпрокурора.

Корегувальником виявився місцевий безробітний, якого фсб "помітила" через його прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах. Навесні чоловіка завербували російські спецслужби. Щоб скріпити "угоду" про співпрацю, він записав відео, у якому підтверджував свою готовність допомагати ворогу, та відправив файл співробітнику спецслужби ворога.

Основними цілями ворога були штаби, укріпрайони та вогневі позиції ЗСУ у фронтовій зоні. Зрадник обходив райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху українських захисників.

За кожну "злиту" локацію Сил оборони окупанти обіцяли грошову винагороду, однак ворожих коштів агент так і не дочекався. Співробітники СБУ завчасно викрили коригувальника і затримали його у власному помешканні. Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з фсб.

Затриманий зрадник із Куп'янська
Фото: Офіс генпрокурора
Затриманий зрадник із Куп'янська

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Триває розслідування. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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