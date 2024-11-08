​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині колаборант отримав 11 років тюрми. Він забезпечив трансляцію російських телеканалів

Засудженим є колишній інженер радіо-телестанції на території Куп'янського району.

На Харківщині колаборант отримав 11 років тюрми. Він забезпечив трансляцію російських телеканалів
Фото: СБУ

На Харківщині колаборант отримав 11 років тюрми з конфіскацією майна за те, що транслював російські телеканали під час окупації Куп’янська. Про це повідомляє СБУ. 

За матеріалами справи, він співпрацював з РФ під час окупації регіону на початку повномасштабної війни. Засудженим є колишній інженер радіо-телестанції на території Куп'янського району. Після захоплення громади він забезпечив трансляцію в регіоні центральних телеканалів Росії. Серед них – передові рупори кремлівської пропаганди: «перший канал», «нтв» та «росія-1».

Щоб налагодити мовлення ворожих інформресурсів колаборант підпільно використовував частоти цифрового ефірного телебачення України.

Крім того, у червні 2022 року він дав інтерв’ю ворожій пропагандистці Мар’яні Наумовій, яка закликала до захоплення України та вчинення масових репресій проти українців, зокрема дітей.

Під час ефіру колаборант вихваляв кремлівський режим та висловив сподівання щодо окупації всієї території Харківської області.

Також він брав участь у зйомках постановочного сюжету росТБ про нібито надання місцевим жителям «гумдопомоги» з Росії.

Співробітники СБУ затримали прихильника рашизму в його квартирі, де він намагався уникнути правосуддя після звільнення Куп'янська.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Окрім терміну покарання зловмисника позбавлено права обіймати певні посади протягом десяти років після виходу на волю.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies