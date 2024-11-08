ФДМ передав до Міноборони понад 100 будівель, їх уже використовують військові

З початку 2024 року Міністерство оборони України поповнило фонд нерухомості для Збройних сил на понад 100 будівель та споруд.

Як зазначили у оборонному відомстві, об’єкти, передані Фондом державного майна, вже активно використовуються для розміщення особового складу та військової техніки.

Цю передачу здійснюють відповідно до меморандуму, підписаного між відомствами у серпні минулого року. Наразі ведеться активна робота щодо передачі Міноборони ще понад 100 будівель.

Паралельно Міноборони спільно з Фондом держаного майна провело масштабну інвентаризацію військового майна. За її результатами оформлено право власності на більш ніж 300 будівель, а також обліковано понад 2 000 об’єктів нерухомості.