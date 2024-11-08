Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Ексголова Держспецзв'язку про 22 кілограми грошей в оприлюдненому НАБУ листуванні: "вирвано з контексту"
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
Железняк анонсував подання в Раду законопроєкту про декриміналізацію порно
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
«Закон про дрова»: навіщо, хто ініціатор і кого каратимуть
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
У столиці через обстріл горіла багатоповерхівка і СТО. Уламки впали в шести районах
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Сікорський після перемоги Трампа: "Європа має терміново взяти більшу відповідальність за свою безпеку"
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
Демократи звинувачують Байдена у поразці Гарріс
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
​​Фронт посипався? Пояснюємо, що відбувається
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
Волонтера Стерненка оголосили в розшук через неявку до ТЦК в Одесі. Він дізнався про це з публікацій на RT і "Страні"
ГоловнаСуспільствоЖиття

ФДМ передав до Міноборони понад 100 будівель, їх уже використовують військові

Наразі ведеться активна робота щодо передачі Міноборони ще понад 100 будівель.

ФДМ передав до Міноборони понад 100 будівель, їх уже використовують військові
Міністерство оборони України
Фото: mil.gov.ua

З початку 2024 року Міністерство оборони України поповнило фонд нерухомості для Збройних сил на понад 100 будівель та споруд. 

Як зазначили у оборонному відомстві, об’єкти, передані Фондом державного майна, вже активно використовуються для розміщення особового складу та військової техніки.

Цю передачу здійснюють відповідно до меморандуму, підписаного між відомствами у серпні минулого року. Наразі ведеться активна робота щодо передачі Міноборони ще понад 100 будівель.

Паралельно Міноборони спільно з Фондом держаного майна провело масштабну інвентаризацію військового майна. За її результатами оформлено право власності на більш ніж 300 будівель, а також обліковано понад 2 000 об’єктів нерухомості.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies