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Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини

Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Миропільська, Путивльська громади.

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини
Фото: АрміяInform

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.  

Юнаківська громада: здійснено пуски КАБ (1 вибух).  

Краснопільська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи). Внаслідок авіаційного удару пошкоджена будівля навчального закладу, 15 багатоквартирних житлових будинків та 20 домогосподарств.   

Миропільська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).  

Путивльська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.  

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та здійснив пуск КАБ (1 вибух).  

Сумська громада: здійснено пуски КАБ (2 вибухи). Внаслідок авіаудару пошкоджено житловий будинок.

Зазначимо, що вночі ППО збила 62 ворожі ударні безпілотники та 4 ракети. Росіяни запустили 92 ударні дрони, "Іскандер" та чотири Х-59/69. Також вдарили КАБами по Сумщині.

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