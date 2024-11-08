Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння Сумщини

Вночі та зранку росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 18 вибухів. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Юнаківська громада: здійснено пуски КАБ (1 вибух).

Краснопільська громада: завдано атаку КАБ (3 вибухи). Внаслідок авіаційного удару пошкоджена будівля навчального закладу, 15 багатоквартирних житлових будинків та 20 домогосподарств.

Миропільська громада: зафіксовано пуски КАБ (2 вибухи).

Путивльська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Хотінська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та здійснив пуск КАБ (1 вибух).

Сумська громада: здійснено пуски КАБ (2 вибухи). Внаслідок авіаудару пошкоджено житловий будинок.

Зазначимо, що вночі ППО збила 62 ворожі ударні безпілотники та 4 ракети. Росіяни запустили 92 ударні дрони, "Іскандер" та чотири Х-59/69. Також вдарили КАБами по Сумщині.