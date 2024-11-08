На Курахівському напрямку відбулося 50 атак, загалом на фронті пройшло 147 боїв

Розпочалась дев’ятсот вісімдесят дев’ята доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 147 бойових зіткнень.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

У районі населеного пунку Вовчанськ на Харківському напрямку за минулу добу відбулося три ворожих штурми позицій наших захисників.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії противника у бік Петропавлівки, Кругляківки, Кіндрашівки, Колісниківки та Лозової.

Ворог атакував 17 разів на Лиманському напрямку, у деяких випадках за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили одну атаку в районі Переїзного.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в районах Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 наступальних дії агресора в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Сухого Яру та Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 50 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Іллінки, Новоселидівки, Кремінної Балки, Новодмитрівки, Сонцівки, Максимільянівки, Антонівки, Дальнього та Катеринівки.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять штурмів наших позицій неподалік Трудового, Розливу та Сухих Ялів.

На Оріхівському напрямку ворог штурмових (наступальних) дій не проводив, проте активно задіював авіацію, зокрема скинув більше десятка керованих бомб.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції три рази. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території Росії активно застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області, за добу агресор здійснив 28 авіаційних ударів, скинув 41 КАБ.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 74 авіаудари, зокрема, скинув 128 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження майже 1,5 тисячі дронів-камікадзе та здійснили понад 4300 обстрілів, з них 100 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Юнаківка, Краснопілля, Миропілля, Водолаги, Журавка, Басівка, Цапівка, Козача Лопань, Охрімівка, Вовчанськ, Висока Яруга, Нововодяне, Терни, Торське, Ямпіль, Єлізаветівка, Рівне, Торецьк, Курахове, Дальнє, Антонівка, Велика Новосілка, Новодарівка, Темирівка, Новопіль, Білогір’я, Запоріжжя, Мала Токмачка, Новопавлівка, Новоандріївка, Степногірськ.

Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шести ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, уразили два пункти управління та дві артилерійські системи.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.