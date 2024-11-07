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Списки тяжкохворих кримських політв’язнів передали Туреччині

Гостро потребують медичної допомоги понад 40 незаконно засуджених громадян України.

Списки тяжкохворих кримських політв’язнів передали Туреччині
Суд над політвязнем із «ялтинської групи» у справі Хізб ут-Тахрір Муслім Алієв
Фото: facebook/Крымская солидарность

Представник омбудсмена України з прав жителів АР Крим та міста Севастополя Ельвін Кадиров взяв участь у десятій щорічній конференції з прав національних меншин у Туреччині. 

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Під час конференції Ельвін Кадиров розповів про порушення прав людини росіянами в тимчасово окупованому Криму

Зокрема він розповів про порушення свободи слова та заборону мирних зібрань, репресії щодо кримських татар у галузі вивчення рідної мови та численні безпідставні арешти за політичними та релігійними мотивами. 

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Також представник омбудсмена наголосив, що росіяни продовжують катувати незаконно засуджених громадян України. Крім того окупанти не надають належну медичної допомоги ув’язненим, внаслідок чого загинули вже двоє кримських політв’язнів. 

Станом на сьогодні гостро потребують медичної допомоги понад 40 незаконно засуджених громадян України. Більшість з них – представники корінного кримськотатарського народу.

Представник омбудсмена надав списки тяжкохворих кримських політв’язнів, аби Туреччина могла сприяти в отриманні ними медичної допомоги та їхньому звільненні.

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