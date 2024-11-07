Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 7 листопада, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Чернеччинська, Грунська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 46 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 91 вибух.

Зокрема, по Чернеччинській громаді росіяни вдарили “Шахедом”, внаслідок чого одна людина отримала поранення, також було пошкоджено приватний житловий будинок.

Також “Шахедом” окупанти вдарили по Грунській громаді, внаслідок падіння уламків пошкоджено 2 житлові будинки.

Білопільську громаду російські військові атакували дронами, мінометами та артилерією.

По Хотінській громаді ворог бив з артилерії, дроном та КАБами.

Також КАБами та артилерією армія РФ атакувала Юнаківську громаду, а Великописарівську - артилерією та дронами.

Крім того, Краснопільську громаду окупанти обстріляли з мінометів та атакували дронами.