Генштаб: на фронті кількість атак росіян зросла до 102

Станом на 16.00 7 листопада кількість ворожих атак зросла до 102.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, основні зусилля окупанти і далі прикладають на Курахівському напрямку, де провели майже половину від усіх атак. Окрім того, загарбники активно діють на Покровському та Лиманському напрямках.

Продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини. Зокрема, росіяни били керованими авіабомбами по районах Юнаківки, Журавки та Водолаг. Від артобстрілів росармії сьогодні постраждала низка населених пунктів Чернігівської та Сумської областей, серед яких - Волфине, Лугівка, Павлівка, Журавка, Новеньке, Водолаги, Велика Писарівка, Леонівка та Хрінівка. Також Росія завдала дванадцять авіаційних ударів, застосувавши 15 КАБ по Курській області.

На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції українських підрозділів у районі Вовчанська. Один бій триває, ситуація контрольована. Також ворог вдарив авіабомбами по Цапівці, Козачій Лопані та некерованими авіаційними ракетами - по Високій Ярузі.

Тричі ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивають ворожі штурми неподалік Кругляківки та Лозової. Бої тривають у двох локаціях.

На Лиманському ворожі підрозділи атакували в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки. З початку доби українські воїни відбили вже дев’ять атак, чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському триває бій в районі Переїзного.

На Краматорському продовжуються чотири штурмові дії поблизу Ступочок та Білої Гори. Дві атаки окупантів вже відбили.

На Торецькому українські захисники відбили дві ворожі атаки в районі Торецька. Точиться ще один бій.

На Покровському з початку доби окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру та Селидового. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 13 атак противника на напрямку. Окупанти скинули два КАБи на Єлизаветівку та Рівне.

На Курахівському напрямку загарбники,у деяких випадках за підтримки авіації вже 40 разів атакували українські підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. На даний час тривають 29 боєзіткнень.

На Времівському російські загарбники провели чотири атаки позицій українських військ поблизу Трудового, Розливу та Сухих Ялів. Два боєзіткнення тривають. Окупанти завдали авіаударів в районах населених пунктів Велика Новосілка та Новодарівка.

На Оріхівському ворог завдав авіаударів КАБами у районах населених пунктів Запоріжжя, Мала Токмачка, Новопавлівка, Новоандріївка, Степногірськ, скинувши при цьому дев’ять авіабомб.

На Придніпровському ворог здійснив дві безуспішні штурми позицій українських підрозділів.