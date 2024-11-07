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Українська ППО збила 74 російські безпілотники

Загалом ворог використав у атаці 106 безпілотників. 25 із них локаційно втрачено.

Українська ППО збила 74 російські безпілотники
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

Українська ППО збила 74 російські безпілотники, повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 

У ніч на 7 листопада 2024 року (із 21:00 6 листопада) ворог завдав удару 106-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях. 

25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

  • Цієї ночі ворог знову атакував Україну дронами. Зокрема, були атаковані Київ та Одеса
  • Крім того, на Житомирщині через атаку ворога є знеструмлення в Коростенському, Житомирському та Звягельському районах.
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