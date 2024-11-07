Загалом ворог використав у атаці 106 безпілотників. 25 із них локаційно втрачено.

Українська ППО збила 74 російські безпілотники, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 7 листопада 2024 року (із 21:00 6 листопада) ворог завдав удару 106-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – РФ, ТОТ Криму.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.