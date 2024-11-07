Головне за ніч та ранок четверга, 7 листопада: атака дронів на Київ, майже 150 боєзіткнень, знеструмлення на Житомирщині

Київ під ранок 7 листопада знову зазнав атаки дронами. Станом на 6:48 відомо про падіння уламків у Печерському, Голосіївському, Солом'янському, Оболонському, Дарницькому та Подільському районах. Є інформація про двох поранених.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про влучання ворожого ударного безпілотника у верхні поверхи висотного будинку у Печерському районі столиці. Через атаку спалахнула пожежа, людей з будівлі почали евакуювати.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що після пожежі на 33 поверсі на площі 50 м кв. сталося часткове руйнування будівельних конструкцій 34 технічного поверху.

Раніше цієї ночі пошкодження зазнав житловий будинок у Голосіївському районі.

Пожежі й падіння уламків зафіксовані й в інших районах столиці. Більше інформації – в новині.

Загалом повітряна тривога в Києві тривала близько восьми годин.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень.

Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

На Покровському напрямку захисники відбили 39 штурмових дій окупантів у районах Миролюбівки, Променя, Новогродівки, Крутого Яру, Селидового, Лисівки та Новоолексіївки.

На Курахівському напрямку минулої доби 93 рази були атаковані українські позиції поблизу населених пунктів Іллінка, Кремінна Балка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Антонівка та Катеринівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1400 окупантів. З 24 лютого 2022 року втрати особового складу російської армії складають близько 704 300.

Про інші втрати ворога – в новині.

Уночі російська армія атакувала дронами Одесу.

Унаслідок падіння уламків отримали ушкодження декілька будинків, постраждав чоловік. Зокрема, пошкоджено фасад та вікна 11-поверхівки. Також пошкоджені 14 авто і газопровід. Він не загорівся.

Унаслідок обстрілів Сумщини загинула людина, ще одна поранена.

Уночі та зранку росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів області.

На Житомирщині через атаку ворога є знеструмлення в трьох районах - в Коростенському, Житомирському та Звягельському.

Президент України Володимир Зеленський у мережі X повідомив про телефонну розмову із переможцем президентських виборів у Сполучених Штатах Дональдом Трампом.

За словами глави держави, спілкування видалося "чудовим". Зеленський привітав республіканця з обранням та заявив, що воно стало можливим завдяки "вражаючій виборчій кампанії". Президент віддав належне родині та команді Трампа за "прекрасну роботу".

Лідери домовилися "підтримувати тісний діалог і розвивати співпрацю". Зеленський стверджує, що "сильне й непохите лідерство США є життєво важливим для світу і справедливого миру".

Раніше Президент привітав Трампа в мережі X, відзначивши його підхід "мир через силу".

Віцепрезидентка США Камала Гарріс вперше після дня виборів публічно виступила перед своїми прихильниками. Демократка офіційно визнала свою поразку під час промови біля будівлі Говардського університету у Вашингтоні.

Як повідомляє CNN, Гарріс заявила, що пишається своєю кампанією і подякувала родині, президенту Джо Байдену та партнеру на виборах Тіму Волзу. Вона закликала усіх, хто прагнув її перемоги, прийняти результати виборів та сприяти мирному транзиту влади.

Демократка стверджує, що не припинить боротьбу за "свободу, можливості, чесніть та гідність для кожної людини". Окремо вона порадила молодим людям "не соромитися відчувати сум та розчарування, але не здаватися і пам'ятати про свою силу".

"Не час заламувати руки. Час закотити рукави і організуватися, щоб бути на сторожі свободи та справедливості", – підсумувала виступ Гарріс.

Близькі до лідера президентських виборів у США Дональда Трампа радники мають чотири версії заморожування війни в Україні, пише Wall Street Journal. Трамп, який обіцяв покласти край війні, тепер має обирати між цими пропозиціями, кожна з яких є різким відходом від політики президента Джо Байдена озброювати українців "стільки, скільки буде потрібно".

Трамп раніше говорив, що здатен посадити за стіл переговорів і Україну, і Росію, але ніколи не пояснював, як він це робитиме. Він виправдовував це тим, що, якщо розкриє свій задум, то вже не зможе ним скористатися.

"За словами союзників, насправді Трамп не схвалив конкретного мирного плану, зокрема щодо того, як він переконає президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за один стіл і вести переговори. Попри те, що радники пропонували ідеї, лише новообраний президент, консультуючись із ключовими помічниками, вирішуватиме, як впоратися з чутливою дипломатією з високими ставками, сказали вони", – йдеться в матеріалі.

За даними журналістів, більш традиційно налаштовані союзники наполягатимуть на врегулюванні, яке не принесе росіянам серйозної перемоги. Інші радники, як головний кандидат на посаду державного секретаря Річард Гренелл, можуть наполягати на якомога швидшому припиненні війни, навіть якщо Україні доведеться йти на значні поступки.

Розроблювані версії завершення війни рекомендують заморозити війну на поточному місці, тобто віддати окупантам ті території, які вони встигли захопити – це понад 20%. Також вони передбачають принаймні тимчасову відмову України від вступу до НАТО.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!