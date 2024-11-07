Wall Street Journal: радники Трампа мають чотири версії заморожування війни в Україні, зокрема з відмовою від окупованої землі

Близькі до лідера президентських виборів у США Дональда Трампа радники мають чотири версії заморожування війни в Україні, пише Wall Street Journal. Трамп, який обіцяв покласти край війні, тепер має обирати між цими пропозиціями, кожна з яких є різким відходом від політики президента Джо Байдена озброювати українців "стільки, скільки буде потрібно".

Трамп раніше говорив, що здатен посадити за стіл переговорів і Україну, і Росію, але ніколи не пояснював, як він це робитиме. Він виправдовував це тим, що, якщо розкриє свій задум, то вже не зможе ним скористатися.

"За словами союзників, насправді Трамп не схвалив конкретного мирного плану, зокрема щодо того, як він переконає президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського сісти за один стіл і вести переговори. Попри те, що радники пропонували ідеї, лише новообраний президент, консультуючись із ключовими помічниками, вирішуватиме, як впоратися з чутливою дипломатією з високими ставками, сказали вони", – йдеться в матеріалі.

За даними журналістів, більш традиційно налаштовані союзники наполягатимуть на врегулюванні, яке не принесе росіянам серйозної перемоги. Інші радники, як головний кандидат на посаду державного секретаря Річард Гренелл, можуть наполягати на якомога швидшому припиненні війни, навіть якщо Україні доведеться йти на значні поступки.

Розроблювані версії завершення війни рекомендують заморозити війну на поточному місці, тобто віддати окупантам ті території, які вони встигли захопити – це понад 20%. Також вони передбачають принаймні тимчасову відмову України від вступу до НАТО.

Одна раніше невідома ідея, запропонована в перехідному офісі Трампа, детально описана трьома людьми, передбачала обіцянку Києва не вступати в НАТО принаймні 20 років. В обмін на це США продовжать забезпечувати Україну зброєю, необхідною для відбиття атак ворога. Згідно з цим планом, лінія фронту фактично закріпиться на поточному місці, і обидві сторони погодяться на "демілітаризовану зону". Хто буде охороняти цю територію, залишається незрозумілим, але один радник сказав, що до складу миротворчих сил не будуть залучати американських військ і військ ООН.

Один з членів команди Трампа сказав, що США можуть проводити для українських військових навчання, але зброю нехай дає Європа.

"Ми не посилаємо американських чоловіків і жінок підтримувати мир в Україні. І ми за це не платимо. Залучіть до цього поляків, німців, англійців і французів", – сказав анонімний співрозмовник.

Певним чином цей варіант перетинається з раніше озвучуванню пропозицією Джей Ді Венса, якого Трамп обрав собі віцепрезидентом. Той у вересні говорив, що "демілітаризована зона" має бути потужно укріпленою, аби бути певним, що росіяни знову не вторгнуться. А Росія, окрім захопленої території, отримає гарантію нейтралітету України.

На початку цього року Кіт Келлог і Фред Флейтц, які обидва служили в першому Білому домі Трампа, представили Трампу план, який передбачає припинення допомоги з озброєнням Україні, доки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією. Україна все ще може спробувати повернути втрачену територію, але повинна буде зробити це шляхом дипломатичних переговорів.

Яку з цих пропозицій підтримає і чи взагалі підтримає Трамп – неясно.