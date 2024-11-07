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Трамп прийняв запрошення Байдена до Білого дому для обговорення транзиту влади

Обраному президенту сподобалося привітання від чинного президента.

Трамп прийняв запрошення Байдена до Білого дому для обговорення транзиту влади
Дональд Трамп і Джо Байден
Фото: колаж LB.ua, фото EPA/UPG

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп, всупереч минулим конфліктам, прибуде до Білого дому, щоб зустрітися із чинним главою держави Джо Байденом і обговорити питання транзиту влади.

Як пише Associated Press, про прийняття запрошення, озвученого демократом під час вітального телефонного дзвінка, заявив директор з комунікацій штабу Трампа Стівен Чунг. За його словами, ця зустріч відбудеться "досить скоро". Конкретна дата наразі не оприлюднювалася.

Чунг також стверджує, що республіканець "дуже цінує" привітання з боку Байдена.

  • 45-ий та 46-ий президенти США перебувають далеко не в найкращих стосунках: Трамп чотири роки тому проігнорував інавгурацію Байдена, а згодом неодноразово називав його публічно "найгіршим президентом в історії країни". Чинний господар Білого дому натомість під час виступів характеризував республіканця як "невдаху", а за лічені дні до виборів назвав його прихильників "сміттям".
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