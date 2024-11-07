Трамп прийняв запрошення Байдена до Білого дому для обговорення транзиту влади

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп, всупереч минулим конфліктам, прибуде до Білого дому, щоб зустрітися із чинним главою держави Джо Байденом і обговорити питання транзиту влади.
Як пише Associated Press, про прийняття запрошення, озвученого демократом під час вітального телефонного дзвінка, заявив директор з комунікацій штабу Трампа Стівен Чунг. За його словами, ця зустріч відбудеться "досить скоро". Конкретна дата наразі не оприлюднювалася.
Чунг також стверджує, що республіканець "дуже цінує" привітання з боку Байдена.
- 45-ий та 46-ий президенти США перебувають далеко не в найкращих стосунках: Трамп чотири роки тому проігнорував інавгурацію Байдена, а згодом неодноразово називав його публічно "найгіршим президентом в історії країни". Чинний господар Білого дому натомість під час виступів характеризував республіканця як "невдаху", а за лічені дні до виборів назвав його прихильників "сміттям".