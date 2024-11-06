Олаф Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера

Таким чином можна вважати, що коаліція розпалась.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц проситиме президента Штайнмаєра звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера. Він є лідером Вільної демократичної партії, яка входить до урядової коаліції.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на джерела в коаліції та речника уряду.

Перед цим рішенням відбулась зустріч очільників трьох партій коаліції Німеччини. На ній сторони мали вирішити низку важливих протиріч, зокрема стосовно бюджету на 2025 рік.

На зустрічі вечора Лінднер запропонував провести нові вибори, Шольц відкинув цю пропозицію. Підґрунтям розколу стали розбіжності в бюджетній, фінансовій та економічній політиці.

Без Вільної демократичної партії коаліція не має достатньої кількості голосів у парламенті.