Через санкції Росія заборгувала декільком державам за використання повітряного простору

Росія заборгувала компаніям Литви, Латвії, Естонії і Фінляндії кошти за використання їхнього повітряного простору, пише видання Delfi.

Зокрема, борг перед естонською компанією Lennuliiklusteindus AS, що контролює повітряні польоти, сягнув майже 1,4 млн євро. Представник фірми повідомив, що понад третина суми – протермінована заборгованість.

У Lennuliiklusteindus AS пояснили, що російські літаки не можуть літати у, наприклад, естонському повітряному просторі, але вони можуть робити це над нейтральними водами. Попри те, що це нейтральні води, відповідно до міжнародних угод, територія поділена між службами управління польотами різних країн, щоб забезпечити безпеку. Щоразу, коли літак пролітає над повітряним простором, який контролює, приміром, Естонія, він має платити за це за встановленими розцінками.

Плата залежить від кількох параметрів: типу, розміру літака, тривалості польоту.

Після того, як Росія почала війну в Україні і були введені санкці проти країни-агресора, фінансові відомства приймають платежі російських суб'єктів, а послуги російським перевізникам під санкції не потрапляють.