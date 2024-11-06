Словаччина до кінця року планує запустити потяг Київ-Братислава

Під час Шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії словацька сторона підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава вже в середині грудня.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

З української сторони комісію очолила Перша віцепрем'єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко. Зі словацької — Віцепрем'єр Словаччини із відновлення, стійкості та використання єврофондів Словаччини Петр Кмец.

За словами Петра Кмеца, досягнута домовленість про реалізацію залізничного сполучення Київ-Братислава з пересадкою на станції Чоп.

Маршрут враховує вже розпочате будівництво лінії європейської колії в Україні між Ужгородом і Чопом та можливу майбутню пряму лінію Ужгород – Чоп – Кошице – Братислава з перспективою продовження маршруту до інших європейських країн.

Очікується, що новий потяг вдасться запустити в середині грудня.

"Ми бачимо зростання обсягу вантажних залізничних перевезень як торік, так і у цьому році. Ростуть і пасажирські перевезення. Тому нам так важливо розвивати міжнародне залізничне пасажирське сполучення між Україною та Словаччиною. Вдячна Словаччині за активні кроки до втілення цієї цілі", — зазначила Юлія Свириденко.

Крім того, словацька сторона повідомила, що запустили інструмент для залучення фінансування від третіх країн для підтримки проєктів по обидва боки кордону, які сприятимуть відновленню України. Підписання першої угоди очікують вже цього місяця.

Юлія Свириденко також привітала активну участь Словаччини в інвестиційних програмах, які спрямовані на відновлення України. В рамках Ukraine Investment Framework подали вже 4 проєкти у сфері енергетики, які планують втілювати спільно з українськими партнерами. Загальна сума проєктів — 143 млн євро.

За результатами засідання сторони визначили ключові кроки у двосторонній торгівлі та інвестиціях, відновлення України, енергетичній безпеці, транспорту та інфраструктурі, а також сільському господарстві.

Також сторони ще раз підтвердили плани щодо реконструкції міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево — Вельке Капушани". Перший етап робіт планується завершили у 2026 році.

Під час зустрічі йшлося про продовження модернізації пункту пропуску "Ужгород — Вишнє Нємецьке", щоб збільшити пропускну спроможність як для вантажного, так і пасажирського транспорту.