У Литві затримали імовірних агентів Росії, яких підозрюють у розсилці займистих посилок

У Литві кількох людей затримали у зв'язку з займанням посилок у поштових логістичних центрах на території ЄС.
Про це пише DW.
Як повідомила прокуратура у Вільнюсі, підозрюваних вважають причетними до відправки посилок із займистим вмістом з Литви до інших західних країн.
Радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будрис вважає, що за інцидентами стоїть російська військова розвідка – Головне управління Генштабу Росії.
За його словами, відомо, "хто стоїть за цими операціями, тому необхідно "нейтралізувати та розбити джерело (зловмисних операцій – ред.)".
Розслідування ведуть інтенсивно і в ньому беруть участь і інші країни.
- 22 липня інцидент із загоранням посилки стався у логістичному центрі компанії DHL поблизу британського міста Бірмінгема. Пожежні служби змогли тоді загасити вогонь, при цьому ніхто не постраждав.
- Аналогічний інцидент стався також у липні у Німеччині. Там посилка спалахнула у вантажному центрі DHL в аеропорту Лейпцига.
- Нещодавно у Польщі арештували чотирьох осіб у зв'язку із загоряннями на складах DHL. Їх звинуватили у тероризмі на користь іноземної розвідки.
- 4 листопада газета The Wall Street Journal (WSJ) написала з посиланням на джерела в західних спецслужбах, що до інцидентів у логістичних центрах у Німеччині та Великій Британії причетна Росія. За даними видання, в небезпечних посилках знаходилися електричні масажери, начинені легкозаймистою речовиною на основі магнію.
- Тоді ж джерела видання стверджували, що метою операції російських агентів було з'ясувати, як пронести запальні пристрої на літаки, що летять до Північної Америки.