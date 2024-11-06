У Литві затримали імовірних агентів Росії, яких підозрюють у розсилці займистих посилок

Такі посилки розсилали як у Литві, так до інших країн ЄС.

У Литві кількох людей затримали у зв'язку з займанням посилок у поштових логістичних центрах на території ЄС.

Про це пише DW.

Як повідомила прокуратура у Вільнюсі, підозрюваних вважають причетними до відправки посилок із займистим вмістом з Литви до інших західних країн.

Радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будрис вважає, що за інцидентами стоїть російська військова розвідка – Головне управління Генштабу Росії.

За його словами, відомо, "хто стоїть за цими операціями, тому необхідно "нейтралізувати та розбити джерело (зловмисних операцій – ред.)".

Розслідування ведуть інтенсивно і в ньому беруть участь і інші країни.