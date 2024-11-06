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У Литві затримали імовірних агентів Росії, яких підозрюють у розсилці займистих посилок

Такі посилки розсилали як у Литві, так до інших країн ЄС.

У Литві затримали імовірних агентів Росії, яких підозрюють у розсилці займистих посилок
Фото: Baltic News Service

У Литві кількох людей затримали у зв'язку з займанням посилок у поштових логістичних центрах на території ЄС. 

Про це пише DW.

Як повідомила прокуратура у Вільнюсі, підозрюваних вважають причетними до відправки посилок із займистим вмістом з Литви до інших західних країн.

Радник президента Литви з національної безпеки Кястутіс Будрис вважає, що за інцидентами стоїть російська військова розвідка – Головне управління Генштабу Росії. 

За його словами, відомо, "хто стоїть за цими операціями, тому необхідно "нейтралізувати та розбити джерело (зловмисних операцій – ред.)".

Розслідування ведуть інтенсивно і в ньому беруть участь і інші країни. 

  • 22 липня інцидент із загоранням посилки стався у логістичному центрі компанії DHL поблизу британського міста Бірмінгема. Пожежні служби змогли тоді загасити вогонь, при цьому ніхто не постраждав. 
  • Аналогічний інцидент стався також у липні у Німеччині. Там посилка спалахнула у вантажному центрі DHL в аеропорту Лейпцига. 
  • Нещодавно у Польщі арештували чотирьох осіб у зв'язку із загоряннями на складах DHL. Їх звинуватили у тероризмі на користь іноземної розвідки. 
  • 4 листопада газета The Wall Street Journal (WSJ) написала з посиланням на джерела в західних спецслужбах, що до інцидентів у логістичних центрах у Німеччині та Великій Британії причетна Росія. За даними видання, в небезпечних посилках знаходилися електричні масажери, начинені легкозаймистою речовиною на основі магнію.
  • Тоді ж джерела видання стверджували, що метою операції російських агентів було з'ясувати, як пронести запальні пристрої на літаки, що летять до Північної Америки.
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