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Республіканці отримують перевагу в Сенаті

Вперше за чотири роки Республіканська партія отримає контроль над верхньою палатою. 

Республіканці отримують перевагу в Сенаті
Ілюстративне фото
Фото: Abbreviations

Республіканська партія отримала більшість у Сенаті США. Вперше за чотири роки республіканці контролюватимуть верхню палату Конгресу, пишуть Deutsche Welle та "Голос Америки". Станом на 8:17 за Києвом Politico надає такі результати: 51 місце в республіканців, 42 в демократів. 

До цього там лідирувала Демократична партія: у неї був 51 представник, а в республіканців – 49. Республіканці ж мали перевагу в нижній палаті – Палаті представників.

На виборах 5 листопада американці голосували за нового президента, за частину Сенату і повністю за Палату представників. Також у 11 штатів обирали губернаторів, мерів, місцевих законодавців. 

До Конгресу обралася Вікторя Спартц, яка висловлювалася проти підтримки України. 

До Палати представників переобрався й спікер Майк Джонсон, який у вересні вимагав у Володимира Зеленського звільнити посла в США Оксану Маркарову. 

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