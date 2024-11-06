Республіканці отримують перевагу в Сенаті

Вперше за чотири роки Республіканська партія отримає контроль над верхньою палатою.

Республіканська партія отримала більшість у Сенаті США. Вперше за чотири роки республіканці контролюватимуть верхню палату Конгресу, пишуть Deutsche Welle та "Голос Америки". Станом на 8:17 за Києвом Politico надає такі результати: 51 місце в республіканців, 42 в демократів.

До цього там лідирувала Демократична партія: у неї був 51 представник, а в республіканців – 49. Республіканці ж мали перевагу в нижній палаті – Палаті представників.

На виборах 5 листопада американці голосували за нового президента, за частину Сенату і повністю за Палату представників. Також у 11 штатів обирали губернаторів, мерів, місцевих законодавців.

До Конгресу обралася Вікторя Спартц, яка висловлювалася проти підтримки України.

До Палати представників переобрався й спікер Майк Джонсон, який у вересні вимагав у Володимира Зеленського звільнити посла в США Оксану Маркарову.