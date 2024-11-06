The New York Times: Трамп перемагає з вірогідністю 89%

Станом на 6 годину ранку за київським часом на президентських виборах у США ЗМІ підтвердили розподіл голосів вибірників 214 –153 на користь Дональда Трампа. Для перемоги кандидат має отримати 270. Дільниці залишаються відчиненими лише на Алясці та Гаваях.

За підрахунками аналітиків The New York Times, нинішня ситуація вказує на вірогідність перемоги Трампа у 89%. Республіканець, як прогнозують у виданні, набере понад 300 голосів.

Ані Камала Гарріс, ані Дональд Трамп наразі не зробили офіційної заяви щодо результатів волевиявлення.

LB.ua стежить за результатами виборів у режимі онлайн: "Камала Гарріс vs Дональд Трамп. Ніч виборів".