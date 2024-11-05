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Офіси Netflix у Франції та Нідерландах обшукали у справі про податкове шахрайство

Париж розпочав розслідування у листопаді 2022 року.

Офіси Netflix у Франції та Нідерландах обшукали у справі про податкове шахрайство
Фото: EPA/UPG

Слідчі обшукали офіси американського потокового гіганта Netflix у Франції та Нідерландах у справі про податкове шахрайство.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело у судовій французькій владі.

Французька газета Marianne, яка першою повідомила про обшуки, інформує, що слідчі, які спеціалізуються на фінансових злочинах і корупції, провели обшук в офісах компанії в центрі Парижа у вівторок вранці. Французьке розслідування проводить PNF ‒ спеціальний підрозділ, який розслідує фінансові злочини, воно було розпочато у листопаді 2022 року.

Одночасно відбулися обшуки у штаб-квартирі компанії в Амстердамі, повідомило джерело.

Відомо, що співпраця між французькою та нідерландською владою ведеться протягом багатьох місяців у рамках цих проваджень.

Попереднє розслідування у Франції не передбачає висунення кримінальних звинувачень і не обов’язково призводить до судового розгляду.

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  • Великі технологічні компанії, які пропонують свої онлайн-послуги та підписку за кордоном, часто стикаються з труднощами з європейськими податковими органами.
  • У 2022 році Netflix погодився врегулювати податковий спір з Італією, сплативши 55,8 млн євро.
  • Netflix відкрив паризьке бюро у 2020 році, у ньому працювало приблизно 40 осіб.
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