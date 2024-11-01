У Києві впали уламки дронів. Були загоряння (оновлено)
У Києві впали уламки дронів. Були загоряння (оновлено)
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Заброньованих — на аудит
Заброньованих — на аудит
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Довга рука для України
Довга рука для України
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
ГоловнаСвіт

У Франції стрілянина у ресторані переросла у розбірки між наркобандами за участі сотень осіб

Поранено 5 осіб, зокрема підлітка, який був у тяжкому стані.

У Франції стрілянина у ресторані переросла у розбірки між наркобандами за участі сотень осіб
Міністр внутрішніх справ Бруно Ретайо
Фото: EPA/UPG

На заході Франції унаслідок масової перестрілки, пов’язаної з торгівлею наркотиками, серйозно травмовано підлітка. 

Про це пише The Guardian з посиланням на радіо BFMTV/RMC.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Бруно Ретайо, поранення також отримали чотири дорослих.

Перестрілка спалахнула вночі перед рестораном у Пуатьє. 

“Те, що почалося зі стрілянини в ресторані, закінчилося бійкою між ворогуючими бандами, в яких брали участь кілька сотень людей”, ‒ сказав він.

За словами Ретайо, 15-річний хлопець перебував на межі життя і смерті.

Він повідомив, що у той вже день у місті Ренн під час іншої перестрілки, пов’язаної з наркоторгівлею, була тяжко поранена п’ятирічна дитина.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
Міністр попередив, що Франція перебуває на “переломному етапі” щодо насильства у середовищі торгівлі наркотиками.

  • У жовтні правоохоронці перекрили канал постачання кокаїну з Європи із місячним оборотом понад 5 млн грн. Учасники схеми затримані, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Учасники наркоугрупування налагодили схему контрабандного постачання кокаїну із країн Євросоюзу до України. Заборонений "товар" фігуранти маскували в упаковки з меленою кавою.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies