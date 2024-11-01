У Франції стрілянина у ресторані переросла у розбірки між наркобандами за участі сотень осіб

Поранено 5 осіб, зокрема підлітка, який був у тяжкому стані.

На заході Франції унаслідок масової перестрілки, пов’язаної з торгівлею наркотиками, серйозно травмовано підлітка.

Про це пише The Guardian з посиланням на радіо BFMTV/RMC.

Як повідомив міністр внутрішніх справ Бруно Ретайо, поранення також отримали чотири дорослих.

Перестрілка спалахнула вночі перед рестораном у Пуатьє.

“Те, що почалося зі стрілянини в ресторані, закінчилося бійкою між ворогуючими бандами, в яких брали участь кілька сотень людей”, ‒ сказав він.

За словами Ретайо, 15-річний хлопець перебував на межі життя і смерті.

Він повідомив, що у той вже день у місті Ренн під час іншої перестрілки, пов’язаної з наркоторгівлею, була тяжко поранена п’ятирічна дитина.

У жовтні правоохоронці перекрили канал постачання кокаїну з Європи із місячним оборотом понад 5 млн грн. Учасники схеми затримані, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Учасники наркоугрупування налагодили схему контрабандного постачання кокаїну із країн Євросоюзу до України. Заборонений "товар" фігуранти маскували в упаковки з меленою кавою.

Міністр попередив, що Франція перебуває на “переломному етапі” щодо насильства у середовищі торгівлі наркотиками.