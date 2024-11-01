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Канада схвалює далекобійні удари України по території Росії

Країна також переконує інші держави підтримати це схвалення. 

Канада схвалює далекобійні удари України по території Росії
Очільниця Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі в Києві
Фото: EPA/UPG

Канада схвалює далекобійні удари України по території Росії та переконує інші держави надати такий дозвіл.

Про це розповіла міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі у Монреалі по завершенні конференції щодо Формули миру, пише "Укрінформ". 

“Ми схвалюємо застосування Україною далекобійної зброї по цілях на території Росії, оскільки Україна потребує цього для самозахисту. Ми також намагаємося переконати інші країні пристати на цю позицію”, – зазначила міністерка. 

Також Мелані Жолі заявила, що Канада вірить у запрошення України до НАТО й переконана, що місце України – в Альянсі. 

  • Тим часом Пентагон та розвідка порадили Байдену не змінювати політику щодо зброї для України, адже це "не змінить хід війни". 
  • А до парламенту Франції подали резолюцію про зняття обмежень на удари по Росії. Один із депутатів хоче дозволити Україні використовувати далекобійну зброю належним чином.
  • Україна наголошує, що далекобійні удари по російських цілях, як бомбардувальники, убезпечили б цивільних та військових від російських повітряних атак. Однак Вашингтон дозволив бити лише по деякій прикордонній території. І лише після того, як росіяни пішли в новий наступ на північні українські області.
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