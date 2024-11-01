Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Довга рука для України
Довга рука для України
У Києві впали уламки дронів. Були загоряння (оновлено)
У Києві впали уламки дронів. Були загоряння (оновлено)
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Заброньованих — на аудит
Заброньованих — на аудит
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
ГоловнаСвіт

Президент Німеччини вибачився перед греками за злочини нацистів

Влада країни вважає актуальним питання виплати репарацій.

Президент Німеччини вибачився перед греками за злочини нацистів
Франк-Вальтер Штайнмаєр під час зустрічі із тими, хто пережив німецьку окупацію Греції
Фото: EPA/UPG

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр став першим головою німецької держави, який відвідав знищене нацистами в роки Другої світової війни грецьке село Канданос на острові Крит.

Як пише Deutsche Welle, політик взяв участь у вшануванні пам'яті жертв нацистського злочину, що став відплатою окупантів за діяльність грецького руху опору. Канданос належить до 120 "сіл-мучеників", які зазнали найбільших страждань від німецьких загарбників.

Штайнмаєр зустрівся з тими жителями села, яким вдалося пережити окупацію, та вибачився перед ними, назвавши Канданос "місцем німецької ганьби" та подякувавши за те, що греки "протягнули Німеччині руку примирення". 

Деякі з місцевих жителів під час заходу вигукували гасла щодо відмови німців розплачуватися за свої злочини. Влада країни в особі прем'єра Кіріакоса Міцотакіса вважає, що питання виплати репарацій досі залишається актуальним. Натомість Штайнмаєр переконує, що його "було закрито у відповідності до міжнародного права".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies