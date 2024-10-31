Фінляндія поскаржилася на перешкоди в сигналах супутникової навігації у Балтійському морі і звинувачує Росію

В останні тижні зафіксували, як танкери підробляють дані про своє місце розташування, щоби приховати візити до Росії.

Берегова охорона Фінляндії заявила, що з квітня 2024 року вона фіксує постійні перешкоди у сигналах супутникової навігації в Балтійському морі, пише Reuters.

Останніми тижнями фіни спостерігали, як танкери підробляють дані про своє місце розташування, щоб приховати візити до Росії.

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Фінляндії Лулу Ранне заявила, що на думку Фінляндії, за порушеннями в сигналах Глобальної навігаційної супутникової системи (GNSS) та Глобальної системи позиціонування (GPS) стоїть Росія.

Берегова охорона зазначила, що глушіння GNSS призвело до того, що збиваються з курсу. Фінській владі довелося сповіщати кораблям, щоб вони не наближалися до островів чи мілководдя. Порушення призвели до збоїв у роботі автоматичних ідентифікаційних систем суден, які забезпечують електронну навігацію.

«В останні тижні ми також спостерігали, що пристрої були навмисно відключені, і таким чином інформація про місцезнаходження була підроблена в онлайн-системах позиціонування... Так що для судна відображалося неправильне місцезнаходження», - розповів командир берегової охорони Фінської затоки Пекка Нііттюла.

Раніше Росія заперечувала втручання у роботу мереж зв'язку і супутникового зв'язку.

За словами командира берегової охорони, спуфінг - це нове явище, яке виявляли близько десяти разів на різних танкерах, які відвідували російські порти в районі Санкт-Петербурга.

«За нашою оцінкою, це пов'язано з ухиленням від санкцій або їх наслідків... Якщо країна, яка купує російську нафту, не хоче знати, що нафту придбали в Росії, продавець або судно можуть використовувати спуфінг, щоб створити враження, що судно не заходило до Росії», - сказав Нііттюла.

Берегова охорона також вважає, що Росія глушить сигнали, щоб захистити свої нафтові порти, розташовані у східній частині Фінської затоки, від українських авіаударів чи безпілотників.

Нііттюла повідомив, що фінська влада стежить за зростанням кількості так званого «тіньового флоту» РФ, побоюючись, що поганий стан старих танкерів може призвести до розливу нафти, який зруйнує тендітну екосистему Балтійського моря.