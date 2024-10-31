Грузинська опозиція анонсувала акцію протесту на 4 листопада

Опозиція в Грузії анонсувала акцію протесту в Тбілісі на 4 листопада.
Про це повідомляє SOVA.news.
“Ми зустрінемося в понеділок, о 19:00, у Руставелі, і там докладно розповімо про план дій, як. За законом, правомірно, мирно, але організовано наш протест продовжиться”, - повідомила одна із лідерів “Сильної Грузії” Ганна Долідзе.
Вимогою протесту буде скасування результатів парламентських виборів.
Таке рішення прийняли в результаті консультацій, у яких взяли участь лідери “Єдності-Національного руху”, “Коаліції за зміни” та “Сильної Грузії”.
- Центральна виборча комісія Грузії заявила, що частково перерахує голоси. Окружні виборчі комісії перерахують бюлетені на п'ятьох виборчих дільницях, обраних випадково, у кожному виборчому окрузі, що становить близько 14% голосів.
- За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.
- Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.
- У Тбілісі ввечері 28 жовтня тисячі людей вийшли на протест. Представники опозиції висунули на ньому вимогу повторного проведення виборів.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до міжнародного розслідування щодо легітимності результатів парламентських виборів, які, за її словами, були сфальсифіковані.
- Правоохоронці Грузії розслідують факти ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день голосування на виборах.