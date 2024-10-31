Грузинська опозиція анонсувала акцію протесту на 4 листопада

Організатори запевнили, що протест буде мирним.

Опозиція в Грузії анонсувала акцію протесту в Тбілісі на 4 листопада.

Про це повідомляє SOVA.news.

“Ми зустрінемося в понеділок, о 19:00, у Руставелі, і там докладно розповімо про план дій, як. За законом, правомірно, мирно, але організовано наш протест продовжиться”, - повідомила одна із лідерів “Сильної Грузії” Ганна Долідзе.

Вимогою протесту буде скасування результатів парламентських виборів.

Таке рішення прийняли в результаті консультацій, у яких взяли участь лідери “Єдності-Національного руху”, “Коаліції за зміни” та “Сильної Грузії”.