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Грузинська опозиція анонсувала акцію протесту на 4 листопада

Організатори запевнили, що протест буде мирним.

Грузинська опозиція анонсувала акцію протесту на 4 листопада
Грузинська опозиція анонсувала акцію протесту на 4 листопада
Фото: TV Pirveli

Опозиція в Грузії анонсувала акцію протесту в Тбілісі на 4 листопада.

Про це повідомляє SOVA.news.

“Ми зустрінемося в понеділок, о 19:00, у Руставелі, і там докладно розповімо про план дій, як. За законом, правомірно, мирно, але організовано наш протест продовжиться”, - повідомила одна із лідерів “Сильної Грузії” Ганна Долідзе.

Вимогою протесту буде скасування результатів парламентських виборів. 

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Таке рішення прийняли в результаті консультацій, у яких взяли участь лідери “Єдності-Національного руху”, “Коаліції за зміни” та “Сильної Грузії”.

  • Центральна виборча комісія Грузії заявила, що частково перерахує голоси. Окружні виборчі комісії перерахують бюлетені на п'ятьох виборчих дільницях, обраних випадково, у кожному виборчому окрузі, що становить близько 14% голосів.
  • За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.
  • Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.
  • У Тбілісі ввечері 28 жовтня тисячі людей вийшли на протест. Представники опозиції висунули на ньому вимогу повторного проведення виборів.
  • Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала до міжнародного розслідування щодо легітимності результатів парламентських виборів, які, за її словами, були сфальсифіковані.
  • Правоохоронці Грузії розслідують факти ймовірних злочинів, скоєних у передвиборчий період і в день голосування на виборах.
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