Швейцарія частково приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі

Купівля та імпорт золота, алмазів, вугілля та сирої нафти з Білорусі або походженням з Білорусі у Швейцарії тепер заборонені.

Федеральна рада Швейцарії схвалила приєднання країни до санкцій ЄС проти Білорусі, які були ухвалені Євросоюзом 29 червня цього року. Нові положення набувають чинності 31 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби уряду Швейцарії.

Нові обмежувальні заходи включають заборону на інвестиції в компанії білоруської енергетичної галузі. Також посилили заборону на експорт та імпорт. Таким чином, купівля та імпорт золота, алмазів, вугілля та сирої нафти із Білорусі або із білоруським походженням тепер заборонені.

Також забороняється продавати або вивозити в Білорусь предмети розкоші, товари, призначені для переробки нафти і зрідження природного газу, товари, призначені для зміцнювальної промисловості, авіаційне паливо і паливні добавки, а також товари для морського судноплавства.

Деякі чинні заборони, в тому числі щодо товарів подвійного призначення, також поширені на транзит через Білорусь.

Як і в рамках санкцій проти Росії, експортери тепер зобов'язані заборонити реекспорт до Білорусі певних товарів із третіх країн, зокрема товарів, які використовуються в обладнанні для війни проти України. Це має на меті запобігти обходу через треті країни санкцій, які діють у Швейцарії.

Проте Швейцарія не схвалила зміни, за якими фірми країни повинні гарантувати, що їхні дочірні компанії, розташовані в третіх країнах, не порушуватимуть санкції. Те саме стосується зобов’язання "обережності", щоб запобігти реекспорту до Білорусі товарів військового призначення, знайдених в Україні або критично важливих для розвитку російських військових систем.

Також Швейцарія не підтримала продовження заборони на перевезення вантажів, які у червні зпапровадив ЄС. Вони стосуються обмеження на перевезення вантажів автомобільним транспортом територією Євросоюзу на причепах і напівпричепах, зареєстрованих у Білорусі, зокрема на вантажівках, зареєстрованих за межами Білорусі.