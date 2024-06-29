Євросоюз розширив санкції проти Білорусі

Сьогодні, 29 червня, Рада ЄС ухвалила санкції проти білоруської економіки, які віддзеркалять деякі з обмежень проти Росії. Це повинно вирішити проблему обходу діючих обмежень.
Про це пише "Європейська правда".
Зокрема, продовжується заборона експорту товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій, а також вводяться додаткові обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського промислового потенціалу.
Крім того, запроваджуються додаткові обмеження на експорт до Білорусі товарів і технологій для морської навігації та предметів розкоші.
Зазначається, що також заборонять прямо чи опосередковано імпортувати, купувати чи передавати з Білорусі золото та діаманти, а також гелій, вугілля та мінеральні продукти. Під санкції потрапить і імпорт сирої нафти. Санкції на останню доповнять новою забороною на експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та скрапленні природного газу.
Рада ЄС забороняє надання Білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям або агентствам, а також будь-якій фізичній або юридичній особі, що діє від їх імені або за їх вказівкою бухгалтерських, архітектурних, інженерних послуг, послуги з реклами й маркетингових досліджень та інших.
Також розширюється заборона на перевезення товарів автомобільним транспортом територією ЄС причепами та напівпричепами, зареєстрованими в Білорусі, в тому числі при перевезенні вантажівками, зареєстрованими за межами Білорусі.
Експортери з ЄС повинні включати до своїх майбутніх контрактів так зване "застереження про відсутність Білорусі", яке забороняє реекспорт до Білорусі або реекспорт для використання в Білорусі важливих товарів і технологій, товарів військового призначення, вогнепальної зброї та боєприпасів.
З метою мінімізації ризику обходу санкцій ЄС заборонить транзит через територію Білорусі товарів і технологій подвійного призначення, товарів і технологій, які можуть сприяти військово-технічному посиленню Білорусі або розвитку її сектору оборони і безпеки, товарів, які можуть сприяти посиленню білоруських промислових потужностей.
Крім того, щоб запобігти реекспорту товарів військового призначення, знайдених в Україні або критично важливих для розвитку російських військових систем, оператори ЄС, які продають такі товари до третіх країн, повинні будуть впровадити механізми належної обачності.
- Цей пакет санкцій 26 червня погодили посли ЄС.
- Крім цього, Євросоюз запровадив санкції щодо чотирьох пов'язаних із Росією компаній та їхнього керівництва. Під санкції ЄС потрапили російські "Трансконтейнер" і фірми, пов'язані з олігархом Дерипаскою.
- Перед цим Рада ЄС ухвалила новий, 14-ий пакет санкцій проти Росії. Обмежувальні заходи спрямовані проти економіки та приватних осіб путінського режиму.
- Міністерка закордонних справ Фінляндії заявила, що робота над наступним, 15-тим пакетом санкцій проти РФ через її війну в Україні почнеться негайно.