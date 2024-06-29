Суд відмовив Алеку Болдуїну у закритті справи про вбивство Галини Гатчінс

Суддя округу Нью-Мексико Мері Соммер на задовольнила клопотання голлівудського актора Алека Болдуїна щодо припинення кримінальної справи за звинуваченням його у ненавмисному вбивстві української операторки Галини Гатчінс.

За повідомленням BBC, це була остання спроба Болдуїна уникнути судового процесу. Тепер йому доведеться доводити правдивість своєї версії про непричетність до смерті на знімальному майданчику фільму "Іржа" перед колегією присяжних.

Актор запевняє, що не знав про те, що до зброї-реквізиту потрапив бойовий набій. Також 66-річна зірка стверджує, що не натискав на спусковий гачок.

Натомість обвинувачення вказує на те, що Болдуїн поводився безвідповідально, не дотримувався інструкцій щодо безпеки і дозволяв собі цілитися у людей.

Перше засідання у цій справі призначене на 9 липня. Окрім кримінальної справи, Болдуїн є також відповідачем у низці цивільних позовів, які подано до суду родичам загиблої операторки.