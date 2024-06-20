Вбивство Галини Гатчінс: актору Алеку Болдуїну додали звинувачень перед початком суду

За три тижні до старту судових засідань щодо звинувачення голлівудського актора Алека Болдуїна у ненавмисному вбивстві української операторки Галини Гатчінс прокуратура у Нью-Мексико висунула проти актора нові звинучення.

Як пише The Guardian, Болдуїна підозрюють у тому, що він під час зйомок фільму "Іржа" свідомо необережно поводився зі зброєю-реквізитом, спрямовував її на членів знімальної групи і навіть вистрілив холостим набоєм у бік людини. Він також був неуважним на майданчику під час тренувальної стрільби, ігнорував безпекові приписи і відволікався на спілкування з родиною.

Раніше у справі йшлося лише про трагічний збіг обставин, внаслідок якого актор, не знаючи про заряджену бойову кулю, випадково здійснив постріл у Гатчінс. Реквізиторка, яка допустила потрапляння справжнього набою у пістолет, вже засуджена до півтора року позбавлення волі.

Тепер аналогічний тюремний термін загрожує і Болдуїну. Слухання справи проти нього має розпочатися 10 липня. Родина української операторки незалежно від процесу подала проти актора новий позов щодо відшкодування моральної шкоди.

Сам Болдуїн нещодавно анонсував участь його дружини на сімох неповнолітніх дітей у реаліті-шоу про їхню родину. Дехто вбачає у цьому спробу тиснути на присяжних, створивши образ зразкової сімейної людини.