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Офіцер охорони Ріші Сунака заарештований через ставки на дату виборів

Букмекерський скандал навколо прем'єр-міністра Сполученого Королівства набирає обертів.

Офіцер охорони Ріші Сунака заарештований через ставки на дату виборів
Ріші Сунак
Фото: EPA

Британська поліція повідомила про арешт одного з офіцерів особистої охорони прем'єр-міністра країни Ріші Сунака. Причиною затримання чоловіка стала ставка, яку він зробив в букмекерській конторі.

Як пише The Guardian, йдеться про продовження скандалу щодо призначення дати виборів до парламенту Сполученого Королівства. Раніше повідомлялося, що правоохоронці зацікавилися ставкою члена Консервативної партії Крейга Вільямса, який вгадав день волевиявлення за три дні до його оголошення і виграв 400 фунтів. 

Поліція з'ясувала, що політик був не єдиною людиною в оточенні голови уряду, яка підозріло точно спрогнозувала похід британців на виборчі дільниці саме 4 липня. Лора Сондерс, яка балотується від консерваторів і працює на партію з 2015 року, теж виграла гроші у букмекерській конторі. Зрештою слідчі виявили факт здійснення ставок і офіцером охорони, в цьому випадку вдавшись до арешту. 

В офісі прем'єра на Даунінґ-стріт ситуацію коментувати відмовилися. Ліберальні демократи, одна із партій-суперниць Сунака на виборах, закликала прем'єра негайно оголосити про проведення внутрішнього урядового розслідування букмекерської справи. 

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