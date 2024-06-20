Лідер ультраправих Барделла відмовиться бути прем'єром Франції без абсолютної більшості у парламенті

28-річний політик претендуватиме на місце голови уряду, в той час як Марін Ле Пен прагне стати президентом.

Голова французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Жозеп Барделла поставив виборцям своєрідний ультиматум: він заявив, що погодиться на посаду прем'єр-міністра країни лише у випадку отримання політсилою абсолютної більшості на прийдешніх парламентських виборах.

Як пише Reuters, засновниця та багаторічна лідерка праворадикалів Марін Ле Пен готується брати участь у боротьбі за президентське крісло у 2027 році, тому посада прем'єр-міністра її не цікавить. Натомість Барделла розглядається як основний кандидат через практично гарантовану перемогу "Національного об'єднання" під час голосування 30 червня та 7 липня.

Проте сам він стверджує, що без більшості у парламенті не зможе "реально впливати на життя французів та державну політику".

Згідно з конституцією Франції, голову уряду призначає президент, але чітких критеріїв для цього вибору немає. Емманюель Макрон може запропонувати прем'єрство лідеру партії, яка не здобуде більшість голосів, але це здатне призвести до політичної кризи. Повторно розпускати парламент та оголошувати нові дострокові вибори заборонено упродовж року після попередніх.