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Пашинян розпорядився підготувати нову Конституцію Вірменії без згадки про Нагірний Карабах

Основний закон країни мають затвердити до 30 грудня 2026 року.

Пашинян розпорядився підготувати нову Конституцію Вірменії без згадки про Нагірний Карабах
Нікол Пашинян
Фото: EPA

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розпорядився підготувати нову Конституцію країни – на тлі вимог Азербайджану виключити з документа згадку про Нагірний Карабах. 

Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Документ мають затвердити її до 30 грудня 2026 року.

До цього рішення утворена у 2022 році Рада з конституційної реформи розробляла проєкт змін до Конституції. Початковий варіант концепції був направлений в уряд у січні цього року. Зараз Пашинян доручає розробити нову Конституцію. У рішенні чітко вказано ‒ замість “змін до Конституції” писати формулювання “нова Конституція”.

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Чинний основний закон містить згадку про Декларацію незалежності Вірменії з нормою про необхідність об’єднання Вірменії та Арцаха (вірменська назва Нагірного Карабаху).

Президент Азербайджану Ільгам Алієв неодноразово заявляв, що зміна Конституції є головною умовою для укладення мирного договору з Вірменією. 

  • Азербайджан відновив контроль над сепаратистським регіоном у вересні 2023 року – після того, як понад 30 років цю територію контролювали етнічні вірмени. Майже все вірменське населення регіону, близько 100 тисяч людей, упродовж лічених днів залишили територію Нагірного Карабаху.
  • За міжнародним правом Нагірний Карабах від часу розпаду СРСР вважався територією Азербайджану. За радянських часів цей регіон називався Нагірно-Карабаською автономною областю Азербайджанської РСР.
  • Невизнана Нагірно-Карабахська республіка припинила своє існування 1 січня цього року.
  • Тиждень тому видання Politico написало, що Вірменія виходить з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), оскільки Білорусь постачала зброю Азербайджану. Мінськ активно допомагав Збройним силам Азербайджану між 2018 і 2022 роками, коли напруга у відносинах з Вірменією досягла піку.
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