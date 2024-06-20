Пашинян розпорядився підготувати нову Конституцію Вірменії без згадки про Нагірний Карабах

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розпорядився підготувати нову Конституцію країни – на тлі вимог Азербайджану виключити з документа згадку про Нагірний Карабах.
Про це повідомляє Радіо Азатутюн.
Документ мають затвердити її до 30 грудня 2026 року.
До цього рішення утворена у 2022 році Рада з конституційної реформи розробляла проєкт змін до Конституції. Початковий варіант концепції був направлений в уряд у січні цього року. Зараз Пашинян доручає розробити нову Конституцію. У рішенні чітко вказано ‒ замість “змін до Конституції” писати формулювання “нова Конституція”.
Чинний основний закон містить згадку про Декларацію незалежності Вірменії з нормою про необхідність об’єднання Вірменії та Арцаха (вірменська назва Нагірного Карабаху).
Президент Азербайджану Ільгам Алієв неодноразово заявляв, що зміна Конституції є головною умовою для укладення мирного договору з Вірменією.
- Азербайджан відновив контроль над сепаратистським регіоном у вересні 2023 року – після того, як понад 30 років цю територію контролювали етнічні вірмени. Майже все вірменське населення регіону, близько 100 тисяч людей, упродовж лічених днів залишили територію Нагірного Карабаху.
- За міжнародним правом Нагірний Карабах від часу розпаду СРСР вважався територією Азербайджану. За радянських часів цей регіон називався Нагірно-Карабаською автономною областю Азербайджанської РСР.
- Невизнана Нагірно-Карабахська республіка припинила своє існування 1 січня цього року.
- Тиждень тому видання Politico написало, що Вірменія виходить з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), оскільки Білорусь постачала зброю Азербайджану. Мінськ активно допомагав Збройним силам Азербайджану між 2018 і 2022 роками, коли напруга у відносинах з Вірменією досягла піку.