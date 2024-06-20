Пашинян розпорядився підготувати нову Конституцію Вірменії без згадки про Нагірний Карабах

Основний закон країни мають затвердити до 30 грудня 2026 року.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розпорядився підготувати нову Конституцію країни – на тлі вимог Азербайджану виключити з документа згадку про Нагірний Карабах.

Про це повідомляє Радіо Азатутюн.

Документ мають затвердити її до 30 грудня 2026 року.

До цього рішення утворена у 2022 році Рада з конституційної реформи розробляла проєкт змін до Конституції. Початковий варіант концепції був направлений в уряд у січні цього року. Зараз Пашинян доручає розробити нову Конституцію. У рішенні чітко вказано ‒ замість “змін до Конституції” писати формулювання “нова Конституція”.

Чинний основний закон містить згадку про Декларацію незалежності Вірменії з нормою про необхідність об’єднання Вірменії та Арцаха (вірменська назва Нагірного Карабаху).

Президент Азербайджану Ільгам Алієв неодноразово заявляв, що зміна Конституції є головною умовою для укладення мирного договору з Вірменією.