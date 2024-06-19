Вірменія проігнорує черговий захід ОДКБ

Нікол Пашинян під час пресконференції в Єревані, 22 травня 2023.

Вірменія не братиме участь у черговому заході Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це повідомила речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян в коментарі агентству Armenpress.

Ані Бадалян зазначила, що голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян не візьме участі в засіданні Ради голів МЗС держав ОДКБ.

Засідання має відбутися 21 червня в столиці Казахстану Алмати.

Що відомо про відносини Вірменії і ОДКБ