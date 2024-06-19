Вірменія проігнорує черговий захід ОДКБ

Вірменія не братиме участь у черговому заході Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
Про це повідомила речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян в коментарі агентству Armenpress.
Ані Бадалян зазначила, що голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян не візьме участі в засіданні Ради голів МЗС держав ОДКБ.
Засідання має відбутися 21 червня в столиці Казахстану Алмати.
Що відомо про відносини Вірменії і ОДКБ
- За даними видання Politico, Вірменія виходить з ОДКБ, оскільки Білорусь постачала зброю Азербайджану між 2018 і 2022 роками, коли напруга у відносинах з Вірменією досягла піку.
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Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян озвучив тезу про вихід із ОДКБ, виступаючи перед вірменським парламентом. Він сказав, що деякі члени альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".
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Вірменія не братиме участі у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у 2024 році.