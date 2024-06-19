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Вірменія проігнорує черговий захід ОДКБ

Захід заплановано на 21 червня.

Вірменія проігнорує черговий захід ОДКБ
Нікол Пашинян під час пресконференції в Єревані, 22 травня 2023.
Фото: EPA/UPG

Вірменія не братиме участь у черговому заході Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). 

Про це повідомила речниця МЗС Вірменії Ані Бадалян в коментарі агентству Armenpress.

Ані Бадалян зазначила, що голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян не візьме участі в засіданні Ради голів МЗС держав ОДКБ. 

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Засідання має відбутися 21 червня в столиці Казахстану Алмати.

Що відомо про відносини Вірменії і ОДКБ

  • За даними видання Politico, Вірменія виходить з ОДКБ, оскільки Білорусь постачала зброю Азербайджану між 2018 і 2022 роками, коли напруга у відносинах з Вірменією досягла піку.

  • Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян озвучив тезу про вихід із ОДКБ, виступаючи перед вірменським парламентом. Він сказав, що деякі члени альянсу не виконали договірних зобов'язань і "спланували війну проти нас разом із Азербайджаном".

  • Вірменія не братиме участі у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у 2024 році. 

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