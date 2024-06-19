США закликають Нідерланди та Японію посилити обмеження на виробництво мікросхем у Китаї

Представник МЗС КНР заявив, що Пекін виступає проти участі США у "придушенні китайської напівпровідникової промисловості”.

Представник США вирушив до Японії після зустрічі з урядом Нідерландів, щоб спробувати підштовхнути союзників до подальшого обмеження потужностей Китаю для виробництва передових напівпровідників.

Про це пише Reuters з посиланням на джерело.

Алан Естевес, який керує експортною політикою Штатів, спирається на торішню угоду між трьома країнами про утримання від Китаю обладнання для виробництва чипів, які могла б допомогти модернізувати збройні сили КНР.

У відповідь офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь заявив, що КНР виступає проти участі США у конфронтації, “примусу інших країн та придушення китайської напівпровідникової промисловості”.

"Така поведінка серйозно ускладнила розвиток світової напівпровідникової промисловості і зрештою матиме зворотній ефект", ‒ заявив Лінь на пресбрифінгу в Пекіні.

У 2022 США вперше запровадили обмеження на постачання до Китаю передових чипів і обладнання для виробництва мікросхем від таких компаній, як каліфорнійська Nvidia і Lam Research.

Торік у липні Японія, де розташовані виробники чипового обладнання Nikon Corp і Tokyo Electron, задля відповідності аби відповідати політиці Сполучених Штатів обмежила експорт 23 типів обладнання: від машин, що наносять плівки на кремнієві пластини, до пристроїв, які гравіюють мікроскопічні схеми.

Потім уряд Нідерландів почав регулювати постачання до Китаю напівпровідникового обладнання компанії ASML, яке використовує технологію глибокого ультрафіолету (DUV). Також США запровадили обмеження на додаткові машини DUV для кількох китайських заводів, оскільки системи ASML містять деталі та компоненти американського виробництва. ASML ‒ найбільший у світі виробник чипового обладнання за обсягами продажу та ринкової капіталізації.

Окрім того, відомо, що Вашингтон веде переговори з союзниками щодо додавання ще 11 китайських заводів з виробництва мікросхем до санкційного списку. Наразі у списку п'ять заводів, серед них SMIC ‒ найбільший виробник мікросхем у Китаї.