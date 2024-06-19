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США можуть продати Тайваню дронів та ракет на $360 млн

Сполучені Штати зобов’язані надати острову засоби для захисту.

США можуть продати Тайваню дронів та ракет на $360 млн
Ілюстративне фото
Фото: цензор

Державний департамент США схвалив можливий продаж Тайваню безпілотників і ракет на суму приблизно 360 мільйонів доларів.

Про це повідомило агентство Пентагону зі співробітництва у сфері безпеки та оборони, пише Reuters.

Сполучені Штати зобов’язані, згідно із національним законодавством, надати острову засоби для захисту ‒ попри відсутність офіційних дипломатичних зв’язків, що викликає постійне незадоволення Пекіна.

Китай посилює військовий тиск на Тайвань, включно з проведенням у травні після інавгурації президента Лая Цінде військових навчань навколо острова.

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Продаж “допоможе підвищити безпеку країни та допоможе підтримувати політичну стабільність, військову рівновагу та економічний прогрес у регіоні", йдеться в заявах Пентагону.

У переліку озброєння є протипіхотні та бронезахисні баражуючі боєприпаси Switchblade 300 і супутнє обладнання орієнтовною вартістю 60,2 мільйона доларів, а також безпілотники ALTIUS 600M-V за 300 мільйонів доларів. Баражуючі боєприпаси ‒ це невеликі керовані ракети, які можуть літати навколо цільової зони, доки їх не спрямують на атаку.

  • Президент Тайваню Лай Цінде заявив раніше, що Китай розглядає анексію та “ліквідацію” Тайваню як своє “велике національне завдання”.
  • Раніше президент США Джо Байден не виключив використання військової сили США у випадку нападу Китаю на Тайвань. Водночас Байден заявив, що "ми не прагнемо незалежності для Тайваню".
  • Китай пообіцяв силою "розгромити" незалежність острова Тайвань. Таку заяву зробив глава Міноборони Китаю Дон Цзюнь на конференції з питань безпеки "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі.
  • ЦРУ США оприлюднило інформацію, що Сі Цзіньпін наказав своїй армії бути готовою до 2027 року провести вторгнення на Тайвань.
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