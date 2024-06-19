США можуть продати Тайваню дронів та ракет на $360 млн

Державний департамент США схвалив можливий продаж Тайваню безпілотників і ракет на суму приблизно 360 мільйонів доларів.
Про це повідомило агентство Пентагону зі співробітництва у сфері безпеки та оборони, пише Reuters.
Сполучені Штати зобов’язані, згідно із національним законодавством, надати острову засоби для захисту ‒ попри відсутність офіційних дипломатичних зв’язків, що викликає постійне незадоволення Пекіна.
Китай посилює військовий тиск на Тайвань, включно з проведенням у травні після інавгурації президента Лая Цінде військових навчань навколо острова.
Продаж “допоможе підвищити безпеку країни та допоможе підтримувати політичну стабільність, військову рівновагу та економічний прогрес у регіоні", йдеться в заявах Пентагону.
У переліку озброєння є протипіхотні та бронезахисні баражуючі боєприпаси Switchblade 300 і супутнє обладнання орієнтовною вартістю 60,2 мільйона доларів, а також безпілотники ALTIUS 600M-V за 300 мільйонів доларів. Баражуючі боєприпаси ‒ це невеликі керовані ракети, які можуть літати навколо цільової зони, доки їх не спрямують на атаку.
- Президент Тайваню Лай Цінде заявив раніше, що Китай розглядає анексію та “ліквідацію” Тайваню як своє “велике національне завдання”.
- Раніше президент США Джо Байден не виключив використання військової сили США у випадку нападу Китаю на Тайвань. Водночас Байден заявив, що "ми не прагнемо незалежності для Тайваню".
- Китай пообіцяв силою "розгромити" незалежність острова Тайвань. Таку заяву зробив глава Міноборони Китаю Дон Цзюнь на конференції з питань безпеки "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі.
- ЦРУ США оприлюднило інформацію, що Сі Цзіньпін наказав своїй армії бути готовою до 2027 року провести вторгнення на Тайвань.