Польщею прокотилася негода: зірвані дахи, поламані дерева

Польщею прокотилася негода. У декількох воєводствах від поривів сильного вітру та значних опадів зламані та пошкоджені дахи, підтоплені об’єкти. Найбільше постраждало Сілезьке воєводство. У Пщині частково обвалився дах супермаркету. Інформації про постраждалих немає.

Про це пише RMF24.

З учорашнього дня прятувальники по всій країні отримали майже 2500 викликів у зв’язку зі штормами, у тому числі понад 1100 разів у Сілезькому воєводстві. там зафіксовано приблизно 145 повністю або частково пошкоджених дахів на житлових і господарських будівлях.

Дощі та поривчастий вітер також подекуди супроводжувалися градом. Особливо негода вирувала навколо Рибніка, Рацібужа та Ченстохови.

У повіті Рибнік від негоди постраждала церква та дитячий садок. У Пщині Сілезького воєводства частково обвалився дах магазину Kaufland.

Pszczyna, ul. Broniewskiego - w sklepie Kaufland częściowo zawalił się dach. pic.twitter.com/kl2fJKnYl1 — Bielskie Drogi (@BielskieDrogi) June 19, 2024

Також пожежники ліквідовують наслідки буревію в інших воєводствах, зокрема у Великопольщі, на Люблінщині та Опольщині. Зокрема, очищають дороги від батнюки та повалених дерев.