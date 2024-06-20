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Польщею прокотилася негода: зірвані дахи, поламані дерева

Найбільше постраждало Сілезьке воєводство. У Пщині частково обвалився дах супермаркету. 

Польщею прокотилася негода: зірвані дахи, поламані дерева
Пожежна команда ліквідовує наслідки сильного шторму в Бжещі
Фото: RMF24

Польщею прокотилася негода. У декількох воєводствах від поривів сильного вітру та значних опадів зламані та пошкоджені дахи, підтоплені об’єкти. Найбільше постраждало Сілезьке воєводство. У Пщині частково обвалився дах супермаркету. Інформації про постраждалих немає.

Про це пише RMF24.

З учорашнього дня прятувальники по всій країні отримали майже 2500 викликів у зв’язку зі штормами, у тому числі понад 1100 разів у Сілезькому воєводстві.  там зафіксовано приблизно 145 повністю або частково пошкоджених дахів на житлових і господарських будівлях.

Дощі та поривчастий вітер також подекуди супроводжувалися градом. Особливо негода вирувала навколо Рибніка, Рацібужа та Ченстохови.

У повіті Рибнік від негоди постраждала церква та дитячий садок. У Пщині Сілезького воєводства частково обвалився дах магазину Kaufland.

Також пожежники ліквідовують наслідки буревію в інших воєводствах, зокрема  у Великопольщі, на Люблінщині та Опольщині. Зокрема, очищають дороги від батнюки та повалених дерев.

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