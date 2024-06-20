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У Луїзіані школи зобов'язали вивішувати у класах плакати з Десятьма заповідями

Правозахисні організації стверджують, що це порушення американської конституції.

У Луїзіані школи зобов'язали вивішувати у класах плакати з Десятьма заповідями
Фото: NBC News

Луїзіана стала першим американським штатом, де законодавчо змусили усі навчальні заклади до університетського рівня мати у класах плакати із текстом Десяти біблійських заповідей.

Як пише BBC, ініціатива належить консервативному крилу Республіканської партії, яке називає епізод зі Старого Заповіту "фундаментальним документом держави та національного уряду".

Рішення, схвалене губернатором штату Джеффом Лендрі, містить не лише зобов'язання демонструвати учням заповіді, але й навіть вимоги до розміру шрифту та самих плакатів.

Очікується, що закон штату оскаржуватимуть правозахисні організації. На думку юристів, він порушує принцип відокремлення держави від церкви, який прописаний у Першій поправці до конституції США. 

У 1980 році спроба ухвалити подібний закон у штаті Кентукі зазнала невдачі за рішенням Верховного суду. Феміда тоді визнала, що заповіді не містять чіткої юридичної мети і є повністю релігійними за своєю суттю. 

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