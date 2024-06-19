Канада внесла КВІР до переліку терористичних організацій

Канадський парламент у травні одноголосно проголосував за внесення КВІР до списку терористичних організацій.

Солдати Корпусу вартових ісламської революції під час мітингу в Тегерані, квітень 2022.

Уряд Канади вніс іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) до національного переліку терористичних організацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Canadian Press.

Міністр громадської безпеки Канади Домінік Леблан заявив, що канадський уряд "забезпечить відсутність імунітету для незаконних дій Ірану і його підтримки тероризму".

До списку терористичних організацій Канада також внесла сили "Кудс" – військовий підрозділ КВІР спеціального призначення.

Це рішення уряду Канади було прийняте після місяців тиску з боку парламенту. Також на уряд тиснули родичі жертв катастрофи літака МАУ в Тегерані в січні 2020 року.

Канадський парламент у травні одноголосно проголосував за внесення КВІР до списку терористичних організацій.

Уряд Канади пояснював своє небажання робити це тим, що Іран може помститись канадцям, які перебувають у Ірані.