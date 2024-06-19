Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Економічне бронювання: не відкупитися, а врятувати бізнес
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів з відбудови
Агентство і відновлення. Хто винен у провалі проєктів з відбудови
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
У додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
За крок до катастрофи? Якою є і якою має бути вища освіта в Україні
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
ГоловнаСвіт

Канада запровадила чергові санкції проти низки росіян

Санкції запроваджені через смерть Навального.

Канада запровадила чергові санкції проти низки росіян
Канада запровадила чергові санкції проти низки росіян
Фото: rada.gov.ua

Уряд Канади запровадил санкції проти 13 росіян через смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомила пресслужба канадського уряду.

Крім того, санкції запроваджені через грубі та систематичні порушення Росією прав людини.

Санкції спрямовані проти високопосадовців та високопоставлених співробітників російського слідчого відомства, пенітенціарної служби та поліції, котрі причетні до смерті Навального.

Підписуйтесь на наш Google News

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies