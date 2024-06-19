Канада запровадила чергові санкції проти низки росіян

Уряд Канади запровадил санкції проти 13 росіян через смерть російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомила пресслужба канадського уряду.

Крім того, санкції запроваджені через грубі та систематичні порушення Росією прав людини.

Санкції спрямовані проти високопосадовців та високопоставлених співробітників російського слідчого відомства, пенітенціарної служби та поліції, котрі причетні до смерті Навального.

22 травня Євросоюз погодив нові санкції проти двадцяти винних у смерті російського опозиціонера Олексія Навального.