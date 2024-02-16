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“Очевидно, він убитий Путіним”, – Зеленський про смерть Навального

Глава української держави зазначив, що Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне.

“Очевидно, він убитий Путіним”, – Зеленський про смерть Навального
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський впевений, що Олексій Навальний, про смерть якого у російській колонії стало відомо сьогодні, був убитий Путіним. 

Про це глава держави сказав під час брифінгу з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

"Стало відомо, що в російській тюрмі загинув Олексій Навальний. Очевидно, він убитий Путіним, які і тисячі інших закатованих, замучених через одну цю істоту. Путіну все одно, хто загине, аби тільки він зберіг свої позиції. І саме тому він не має зберегти нічого. Путін все повинен програти, все повинен втратити і відповідати за скоєне", – сказав Зеленський.

Олаф Шольц також прокоментував смерть Навального. 

“Це нас дуже пригнічує. Я зустрічався з ним у Берліні, коли він лікувався в Німеччині від наслідків отруєння, спілкувався з ним про відвагу, яка була потрібна, щоб повернутися в Росії. Він заплатив за це життя”, – сказав він.

Нагадаємо, сьогодні, 16 лютого, політик Олексій Навальний помер у виправній колонії №3 у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

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