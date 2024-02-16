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Уряд Ріші Сунака допустив рецесію в економіці - менш ніж за рік до виборів

Шанси консерваторів залишитися при владі у Великій Британії похитнулись через падіння ВВП.

Уряд Ріші Сунака допустив рецесію в економіці - менш ніж за рік до виборів
Ріші Сунак
Фото: PA

Велика Британія, як і її "колега" з G7 Японія, наприкінці 2023 року зіштовхнулась з рецесією економіки. ВВП Сполученого Королівства в останньому кварталі скоротився на 0,3%.

Як повідомляє Reuters, це неабияка проблема для прем'єр-міністра Ріші Сунака, який обіцяв своїм виборцям економічне зростання. Консервативна партія, що понад шість десятиліть мала репутацію політиків, здатних впоратися з будь-кими економічними викликами, стрімко втрачає позиції у боротьбі з лейбористами. І все це відбувається менш ніж за рік до наступних парламентских виборів, які повинні пройти не пізніше січня 2025-го - але Сунак вже говорив, що планує оголосити їх раніше.

Падіння ВВП мало вплив на добробут британців: курс фунта відносно долара та євро впав, а Банк Англії, за чутками, планує скорочення відсоткової ставки за депозитами. Все більше компаній вимушені звертатися до уряду за фінансовою допомогою. 

Якщо ситуація не зміниться, вперше з часів Другої світової війни рівень якості життя британців між попередніми та наступними парламентськими виборами може знизитися.     

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