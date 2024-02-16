Уряд Ріші Сунака допустив рецесію в економіці - менш ніж за рік до виборів

Велика Британія, як і її "колега" з G7 Японія, наприкінці 2023 року зіштовхнулась з рецесією економіки. ВВП Сполученого Королівства в останньому кварталі скоротився на 0,3%.

Як повідомляє Reuters, це неабияка проблема для прем'єр-міністра Ріші Сунака, який обіцяв своїм виборцям економічне зростання. Консервативна партія, що понад шість десятиліть мала репутацію політиків, здатних впоратися з будь-кими економічними викликами, стрімко втрачає позиції у боротьбі з лейбористами. І все це відбувається менш ніж за рік до наступних парламентских виборів, які повинні пройти не пізніше січня 2025-го - але Сунак вже говорив, що планує оголосити їх раніше.

Падіння ВВП мало вплив на добробут британців: курс фунта відносно долара та євро впав, а Банк Англії, за чутками, планує скорочення відсоткової ставки за депозитами. Все більше компаній вимушені звертатися до уряду за фінансовою допомогою.

Якщо ситуація не зміниться, вперше з часів Другої світової війни рівень якості життя британців між попередніми та наступними парламентськими виборами може знизитися.