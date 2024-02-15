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Єрмак обговорив із радником президента США рішення Сенату щодо підтримки України

Сторони також обговорили ситуацію на фронті.

Єрмак обговорив із радником президента США рішення Сенату щодо підтримки України
Фото: сайт Президента України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах постійного діалогу з союзниками провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Про це ідеться на сайті Президента України.

Глава ОП Андрій Єрмак поінформував Джейка Саллівана про поточну ситуацію на фронті та нагальні потреби Сил оборони України. Особливо він наголосив на необхідності подальшого посилення наших систем ППО, адже Росія продовжує завдавати терористичних ударів ракетами та дронами по українських містах та кричній інфраструктурі.

Керівник Офісу Глави держави також висловив вдячність Сенату США за схвалення довгоочікуваного рішення щодо продовження підтримки України. Андрій Єрмак зазначив, що протягом двох років повномасштабного російського вторгнення український народ незмінно відчуває надійне плече Сполучених Штатів. 

Він висловив сподівання, що Палата представників Конгресу США також підтримає голосуванням надання підтримки Україні, чим укотре продемонструє світове лідерство Америки в захисті свободи та демократії.

Андрій Єрмак подякував обом палатам Конгресу, адміністрації Президента Джозефа Байдена та всім американцям, хто підтримує українців у боротьбі за незалежність проти несправедливої агресії Росії.

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