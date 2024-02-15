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Шмигаль обговорив з Туском ситуацію на українсько-польському кордоні

Прем'єр України наголосив на недопустимості ситуації із розсипанням зерна польскими страйкарями.

Шмигаль обговорив з Туском ситуацію на українсько-польському кордоні
Очільники уряду Польщі Дональд Туск і України Денис Шмигаль
Фото: Пресслужба КМУ

Прем'єр-міністр України обговорив критичну ситуацію на кордоні із польским колегою Дональьдом Туском. Глава українського уряду акцентував увагу на ситуації, коли польські страйкарі розсипали зерно.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Провели розмову з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема — ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим. Наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима", – наголосив Шмигаль.

Прем'єр України запропонував польському колезі знайти спільне рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам. 

"Водночас об'єм імпорту з рф та третіх країн, зокрема зернових, до ЄС зростає. Україна і Польща мають об'єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок. Маємо бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи", – додає глава уряду.

Також Денис Шмигаль подякував польському народу за потужну підтримку під час війни.

  • 11 лютого польські фермери, які протестують біля кордону з Україною, зупинили три вантажівки, у яких перебували українці, і висипали на дорогу зерно з машин.
  • Поліція, яка була на місці інциденту, де польські фермери висипали зерно з кількох українських фур, порушила карну справу.
  • Причиною для блокування кордону стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.
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