Шмигаль обговорив з Туском ситуацію на українсько-польському кордоні

Прем'єр-міністр України обговорив критичну ситуацію на кордоні із польским колегою Дональьдом Туском. Глава українського уряду акцентував увагу на ситуації, коли польські страйкарі розсипали зерно.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"Провели розмову з Прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема — ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим. Наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима", – наголосив Шмигаль.

Прем'єр України запропонував польському колезі знайти спільне рішення, яке підтримає українських аграріїв і не нашкодить польським фермерам.

"Водночас об'єм імпорту з рф та третіх країн, зокрема зернових, до ЄС зростає. Україна і Польща мають об'єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок. Маємо бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи", – додає глава уряду.

Також Денис Шмигаль подякував польському народу за потужну підтримку під час війни.