В прокат вийде фільм «Зелений кордон» Аґнєшки Голланд

21 березня на великі екрани українських кінотеатрів вийде фільм «Зелений кордон». Це стрічка польської режисерки Аґнєшки Голланд, що розповідає про гуманітарну кризу на кордоні Польщі й Білорусі, спричинену режимом Лукашенка у 2021 році. В центрі сюжету – вигадана історія, заснована на реальних фактах «гібридної війни» Білорусі проти Європейського Союзу.

Серед підступних і болотистих лісів, що складають так званий «зелений кордон» між Білоруссю і Польщею, блукають біженці з Близького Сходу й Африки, що намагаються дістатися до Європейського Союзу. Білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС. У цій прихованій війні переплітаються життя новоспеченої активістки Юлії, молодого прикордонника Яна та сім'ї сирійських біженців.

Автори сценарію провели детальне дослідження кризи, в тому числі проводили інтерв'ю з біженцями, прикордонниками та активістами.

Минулоріч напередодні виборів у Польщі «Зелений кордон» спричинив скандал. Він розпочався з різкої критики стрічки радикальними політиками; бойкотувати картину закликали президент Анджей Дуда та кілька міністрів. На захист режисерки виступили кінематографісти з усього світу, зокрема Федерація європейських кінорежисерів, Гільдія режисерів Америки, Європейська та Українська кіноакадемія. Попри атаки, «Зелений кордон» став касовим гітом у Польщі, зайнявши друге місце серед усіх вітчизняних фільмів 2023 року в місцевому прокаті за кількістю зборів. Також картина отримала 6 номінацій на Польську кінопремію.

Світова прем'єра відбулася в основному конкурсі Венеційського міжнародного кінофестивалю 2023, де стрічка здобула Спеціальний приз журі. Картина отримала 3 номінації на Премію Європейської кіноакадемії: за Найкращі європейські фільм, режисерську роботу та сценарій. Українська прем'єра відбулася на 7-му Київському тижні критики.