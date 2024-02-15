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В прокат вийде фільм «Зелений кордон» Аґнєшки Голланд

Покази почнуться 21 березня.

В прокат вийде фільм «Зелений кордон» Аґнєшки Голланд
Фото: arthouse traffic

21 березня на великі екрани українських кінотеатрів вийде фільм «Зелений кордон». Це стрічка польської режисерки Аґнєшки Голланд, що розповідає про гуманітарну кризу на кордоні Польщі й Білорусі, спричинену режимом Лукашенка у 2021 році. В центрі сюжету – вигадана історія, заснована на реальних фактах «гібридної війни» Білорусі проти Європейського Союзу. 

Серед підступних і болотистих лісів, що складають так званий «зелений кордон» між Білоруссю і Польщею, блукають біженці з Близького Сходу й Африки, що намагаються дістатися до Європейського Союзу. Білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС. У цій прихованій війні переплітаються життя новоспеченої активістки Юлії, молодого прикордонника Яна та сім'ї сирійських біженців.

Автори сценарію провели детальне дослідження кризи, в тому числі проводили інтерв'ю з біженцями, прикордонниками та активістами.

Минулоріч напередодні виборів у Польщі «Зелений кордон» спричинив скандал. Він розпочався з різкої критики стрічки радикальними політиками; бойкотувати картину закликали президент Анджей Дуда та кілька міністрів. На захист режисерки виступили кінематографісти з усього світу, зокрема Федерація європейських кінорежисерів, Гільдія режисерів Америки, Європейська та Українська кіноакадемія. Попри атаки, «Зелений кордон» став касовим гітом у Польщі, зайнявши друге місце серед усіх вітчизняних фільмів 2023 року в місцевому прокаті за кількістю зборів. Також картина отримала 6 номінацій на Польську кінопремію.

Світова прем'єра відбулася в основному конкурсі Венеційського міжнародного кінофестивалю 2023, де стрічка здобула Спеціальний приз журі. Картина отримала 3 номінації на Премію Європейської кіноакадемії: за Найкращі європейські фільм, режисерську роботу та сценарій. Українська прем'єра відбулася на 7-му Київському тижні критики.

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