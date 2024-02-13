Музеї з тимчасово окупованого росіянами Криму оскаржують в ЄСПЛ повернення "Скіфського золота" Україні

Кримські музеї подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо незаконності передачі колекції "Скіфського золота" Україні.

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на коментар спецпредставника президента РФ з міжнародного культурного співробітництва Михайла Швидкого пропагандистському ресурсу ТАРС.

“Вичерпано ліміт можливостей вирішувати це питання на території Нідерландів, тому музеї, я підкреслюю, музеї Криму звернулися до Європейського суду з прав людини. Оскільки порушено права музеїв, вони виступили з цим позовом, вважаючи, що суд може відновити справедливість", - розповів спецпредставник російського диктатора.

Швидкой уточнив, що нібито музеї мають право звернутися до ЄСПЛ як юридичні особи попри те, що Росія й вийшла з Ради Європи.

"Позивачем тут є не Російська Федерація, а музеї Криму, тому що вони укладали договір із нідерландським Музеєм Алларда Пірсона, і в цьому сенсі порушено їхні права. У цьому сенсі я вважаю, що все обґрунтовано. Але це дуже політизована ситуація, великих надій немає. Але треба використовувати і цю можливість, тому що іншої можливості більше немає", - наголосив Швидкой.