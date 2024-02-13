Музеї з тимчасово окупованого росіянами Криму оскаржують в ЄСПЛ повернення "Скіфського золота" Україні

Кримські музеї подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо незаконності передачі колекції "Скіфського золота" Україні.
Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на коментар спецпредставника президента РФ з міжнародного культурного співробітництва Михайла Швидкого пропагандистському ресурсу ТАРС.
“Вичерпано ліміт можливостей вирішувати це питання на території Нідерландів, тому музеї, я підкреслюю, музеї Криму звернулися до Європейського суду з прав людини. Оскільки порушено права музеїв, вони виступили з цим позовом, вважаючи, що суд може відновити справедливість", - розповів спецпредставник російського диктатора.
Швидкой уточнив, що нібито музеї мають право звернутися до ЄСПЛ як юридичні особи попри те, що Росія й вийшла з Ради Європи.
"Позивачем тут є не Російська Федерація, а музеї Криму, тому що вони укладали договір із нідерландським Музеєм Алларда Пірсона, і в цьому сенсі порушено їхні права. У цьому сенсі я вважаю, що все обґрунтовано. Але це дуже політизована ситуація, великих надій немає. Але треба використовувати і цю можливість, тому що іншої можливості більше немає", - наголосив Швидкой.
- “Справа скіфського золота” – одна з перших міжнародних судових справ, що пов’язана з агресією Росії від початку окупації нею Криму у 2014 році. Суперечка, що тривала дев'ять років, розкрила важливий мотив Росії у цій війні – війні проти української культури і національної пам’яті.
- У 2013 році у Боннському державному музеї LVR-Landes відкрилася виставка “Крим. Золотий острів у Чорному морі”. Український Інститут археології НАН створив її у співпраці з Інститутом прадавньої історії Боннського університету. Для виставки надали свої колекції чотири кримські музеї та столичний Національний музей історії України.
- У січні 2014 року золотий фонд української археології спакували і перевезли з Бонна до Амстердама, у приватний музей Алларда Пірсона. Тож після завершення виставки перед амстердамським музеєм постало питання, куди надсилати експонати – чи до Києва, чи повернути кримським музеям.
- 9 червня, після майже 10 років судових розглядів, Верховний суд Нідерландів виніс остаточний вирок: він зобов’язав музей Алларда Пірсона передати музейні експонати з виставки “Крим – золотий острів у Чорному морі” Національному музею історії України.
- Суд повністю відхилив вимоги окупованих кримських музеїв, які намагались оскаржити попереднє рішення апеляційного суду, також винесене на користь України. Тож тепер “скіфське золото” може повернутись в Україну. Більше читайте у матеріалі LB.ua «Скіфське золото»: за що ми так довго змагались в суді».
- Згодом музей у Нідерландах скасував борги за зберігання "скіфського золота".
- Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці в Амстердамі, повернулися до України.