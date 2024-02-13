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Музеї з тимчасово окупованого росіянами Криму оскаржують в ЄСПЛ повернення "Скіфського золота" Україні

Музеї вважають, що “порушені їх права”.

Музеї з тимчасово окупованого росіянами Криму оскаржують в ЄСПЛ повернення "Скіфського золота" Україні
Скіфіське золото
Фото: Макс Требухов

Кримські музеї подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо незаконності передачі колекції "Скіфського золота" Україні. 

Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на коментар спецпредставника президента РФ з міжнародного культурного співробітництва Михайла Швидкого пропагандистському ресурсу ТАРС. 

“Вичерпано ліміт можливостей вирішувати це питання на території Нідерландів, тому музеї, я підкреслюю, музеї Криму звернулися до Європейського суду з прав людини. Оскільки порушено права музеїв, вони виступили з цим позовом, вважаючи, що суд може відновити справедливість", - розповів спецпредставник російського диктатора.

Швидкой уточнив, що нібито музеї мають право звернутися до ЄСПЛ як юридичні особи попри те, що Росія й вийшла з Ради Європи.

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"Позивачем тут є не Російська Федерація, а музеї Криму, тому що вони укладали договір із нідерландським Музеєм Алларда Пірсона, і в цьому сенсі порушено їхні права. У цьому сенсі я вважаю, що все обґрунтовано. Але це дуже політизована ситуація, великих надій немає. Але треба використовувати і цю можливість, тому що іншої можливості більше немає", - наголосив Швидкой.

  • “Справа скіфського золота” – одна з перших міжнародних судових справ, що пов’язана з агресією Росії від початку окупації нею Криму у 2014 році. Суперечка, що тривала дев'ять років, розкрила важливий мотив Росії у цій війні – війні проти української культури і національної пам’яті. 
  • У 2013 році у Боннському державному музеї LVR-Landes відкрилася виставка “Крим. Золотий острів у Чорному морі”. Український Інститут археології НАН створив її у співпраці з Інститутом прадавньої історії Боннського університету. Для виставки надали свої колекції чотири кримські музеї та столичний Національний музей історії України.
  • У січні 2014 року золотий фонд української археології спакували і перевезли з Бонна до Амстердама, у приватний музей Алларда Пірсона. Тож після завершення виставки перед амстердамським музеєм постало питання, куди надсилати експонати – чи до Києва, чи повернути кримським музеям. 
  • 9 червня, після майже 10 років судових розглядів, Верховний суд Нідерландів виніс остаточний вирок: він зобов’язав музей Алларда Пірсона передати музейні експонати з виставки “Крим – золотий острів у Чорному морі” Національному музею історії України.
  • Суд повністю відхилив вимоги окупованих кримських музеїв, які намагались оскаржити попереднє рішення апеляційного суду, також винесене на користь України. Тож тепер “скіфське золото” може повернутись в Україну. Більше читайте у матеріалі LB.ua «Скіфське золото»: за що ми так довго змагались в суді».
  • Згодом музей у Нідерландах скасував борги за зберігання "скіфського золота".
  • Після майже 10 років судів артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці в Амстердамі, повернулися до України.
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