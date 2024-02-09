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Франція допоможе відновити культурні пам'ятки Одеси

Одеса є символом опору та хоробрості, зауважив спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України.

Франція допоможе відновити культурні пам'ятки Одеси
Національний художній музей в Одесі, який росіяни обстріляли 5 листопада
Фото: ЮНЕСКО

Внаслідок російської агресії у Одесі постраждали більше 100 пам'яток культурної спадщини.

Про це повідомив спецпосланник Франції з питань допомоги та відбудови України П’єр Гайльбронн. 

“Заклади культури в Одесі вижили, але потребують підтримки міжнародних партнерів. Тут потрібні і фахівці для відновлення пошкодженого, і співпраця задля підвищення привабливості. Франція готує комплекс рішень, щоб відреагувати на ці нагальні потреби", – написав Гайльбронн. 

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Він уточнив, що Одеса є символом опору та хоробрості завдяки своїм людям і допомозі міжнародних партнерів, як місто-побратим Марсель.

Провідну роль у відновленні Одеси та області відіграватиме Італія. Там зазначили, що мають намір надати свої найкращі напрацювання й досвід у сфері реставрації, захисту та охорони культурної спадщини. 

Офіс прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні заявив, що країна планує зробити внесок у зусилля з відновлення Одеського кафедрального собору, який розбомбила російська армія.

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