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Україна та Італія підписали дороговір щодо відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі

Одеса підписала з Італією договір про відновлення Спасо-Преображенського собору.

Україна та Італія підписали дороговір щодо відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

Провідну роль у відновленні Одеси та області відіграватиме Італія. Там зазначили, що  мають намір надати свої найкращі напрацювання й досвід у сфері реставрації, захисту та охорони культурної спадщини. 

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер після онлайн-зустрічі з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Італійські колеги зазначили, що вже зараз відбувається оцінка пошкоджень зруйнованого Спасо-Преображенського собору Одеси, який італійська сторона планує відновити та залучити до цього процесу видатних італійських реставраторів", – написав Кіпер.

Антоніо Таяні зазначив, що Італія є прихильником вступу України до ЄС і всебічно підтримуватиме прагнення України стати повноправним членом ЄС.

Олег Кіпер подякував італійській стороні за допомогу, яку Італія надає Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, офіс прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні заявив, що країна планує зробити внесок у зусилля з відновлення Одеського кафедрального собору, який розбомбила російська армія.

 

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