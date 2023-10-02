Україна та Італія підписали дороговір щодо відновлення Спасо-Преображенського собору в Одесі

Одеса підписала з Італією договір про відновлення Спасо-Преображенського собору.

Провідну роль у відновленні Одеси та області відіграватиме Італія. Там зазначили, що мають намір надати свої найкращі напрацювання й досвід у сфері реставрації, захисту та охорони культурної спадщини.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер після онлайн-зустрічі з міністром закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

"Італійські колеги зазначили, що вже зараз відбувається оцінка пошкоджень зруйнованого Спасо-Преображенського собору Одеси, який італійська сторона планує відновити та залучити до цього процесу видатних італійських реставраторів", – написав Кіпер.

Антоніо Таяні зазначив, що Італія є прихильником вступу України до ЄС і всебічно підтримуватиме прагнення України стати повноправним членом ЄС.

Олег Кіпер подякував італійській стороні за допомогу, яку Італія надає Україні з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, офіс прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні заявив, що країна планує зробити внесок у зусилля з відновлення Одеського кафедрального собору, який розбомбила російська армія.