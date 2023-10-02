Польщу однією з перших запросили на Форум оборонних індустрій до Києва, але її представники не приїхали, – посол

Він сказав, що "ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну в тому, що Польщі там немає".

Польщу запрошували до участі в Форумі оборонних індустрій, що відбувся днями в Києві, але жоден її представник не приїхав. Україна ж очікувала, що Польща участь все ж візьме. Про це український посол у Варшаві Василь Зварич розповів у інтерв'ю TVN 24.

"Ми запросили всіх із дружніх нам країн, у тому числі й підприємства оборонної промисловості. Польща однією з перших отримала це запрошення, тому ми чекали на участь польської сторони", – повідомив він.

Звариш сказав, що про причини відсутності польських представників слід питати в самої Польщі.

"Це є суверенним рішенням кожної держави. Ми надішлемо запрошення, а держава вже буде вирішувати, приймати це запрошення чи ні, виходячи зі своїх інтересів. Тому ми з повагою ставимося до таких рішень, але це не привід звинувачувати Україну в тому, що Польщі там немає", – підкреслив він.

Водночас посол сказав, що про масштабну кризу в україно-польських відносинах не йдеться.

"Просто ситуація, в якій ми перебуваємо, викликає певний рівень емоцій. Ми хочемо, щоб зберігалася солідарність усього вільного світу навколо України на підтримку України, тому що для нас питання солідарності та єдності вільного світу є екзистенційним питанням", – сказав він.

Форум оборонних індустрій відбувся в Києві 30 вересня, і участь у ньому взяли 252 компанії з понад 30 країн світу.

Відносини України та Польщі, яка є одним із найближчих союзників під час повномасштабної війни, супроводжувалися деякими суперечками через питання експорту зерна, а польські й українські політики обмінялися досить різкими репліками в цьому контексті. Водночас польський президент Анджей Дуда засвідчував, що країна продовжуватиме підтримку України. Врегулювання питання з експортом зерна триває. Представників Польщі та Угорщини не було на нещоавній зустрічі щодо експорту українського зерна, однак у Єврокомісії говорили, що участь не була обов'язковою.