Русифікація Братислави: як вибори у Словаччині перетворюються на реванш союзників Москви

Тож цілком вірогідно, що на українсько-словацькі відносини очікують серйозні випробування . Що, звісно, не може не турбувати.

Це вкрай небажаний сценарій. Адже проєвропейська й орієнтована на НАТО політика Братислави, яка підтримувала Київ від початку повномасштабного російського вторгнення, може залишитися в минулому. Усе через те, що представники «Смер – СД», зокрема сам Фіцо, обіцяли припинити військову допомогу Україні й не допустити вступу Києва в Альянс.

У суботу, 30 вересня, в Словаччині відбулися парламентські вибори. Перемогла партія «Смер – СД» («Курс – соціал-демократія») колишнього прем’єр-міністра Роберта Фіца , яка набрала 23,29% голосів. Друге місце посіла «Прогресивна Словаччина» (ПС) чинної президентки Зузани Чапутової – 17,07%.

Фото: EPA/UPG Колишній прем’єр-міністр Словаччини та голова партії Smer – SD Роберт Фіцо (у центрі) спілкується зі ЗМІ після парламентських виборів у штаб-квартирі партії в Братиславі, 1 жовтня 2023 р.

Вибори з присмаком помсти

Вибори до парламенту Словаччини мали відбутися щонайшвидше в лютому 2024 року. Те, що вони припали на кінець вересня 2023-го, – результат багатомісячної політичної кризи в країні. У ній насправді винен нинішній переможець – той самий Роберт Фіцо. Він тричі очолював уряд – загалом майже 14 років. Його партія тричі була першою на парламентських виборах. Востаннє 2016 року.

Фіцо за всяку ціну волів повернутися до влади, щоби помститися тим, хто у 2018-му змусив його піти у відставку.

Річ у тім, що в березні 2018 року прем'єр ухвалив таке рішення через скандал, спричинений убивством журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої. Тоді Словаччиною прокотилася хвиля вуличних демонстрацій, а на прем’єра поклали політичну відповідальність за створення корумпованої мафіозної держави, в якій можна замовити вбивство журналіста, а також виносити сприятливі судові вироки.

Фото: EPAUPG Акція вшанування пам'яті журналіста-розслідувача словацького порталу Actuality Яна Куцяка та його нареченої-археологині Мартіни Кушнірової, яких убили 21 лютого 2018 року.

Серед причетних до звільнення Роберта Фіца фігурував Петер Пеллегріні, який очолив кабінет одразу після колишнього партійного й урядового боса, ще й заснував нову політсилу «Голос-СД». Натомість Фіцо опинився в опозиції та критикував правоцентристську урядову коаліцію, політики якої постійно сперечалися між собою про соціальні витрати, охорону здоров’я, вакцини від коронавірусу чи підтримку України.

Утім у травні коаліція розпалася, запрацював технічний уряд прем’єр-міністра Людовіта Одора, якого також критикували політики партії «Смер».

Діставалось і главі держави: Фіцо називав Зузану Чапутову американською агенткою, яка отримує замовлення від посольства США і пов’язана з фінансистом Джорджем Соросом. Окрім того, заявляв, що після виборів боротиметься за усунення Чапутової з посади.

Вочевидь, на Словаччину чекають нові політичні реалії. І це недобрий знак, зокрема й для України.

Фото: EPA/UPG Президент Словаччини Зузана Чапутова і президент України Володимир Зеленський в офіційній резиденції президента палаці Грассалковича у Братиславі, 7 липня 2023 р.

Наслідки для України

Повернення Роберта Фіца до влади вже давно називали потенційною катастрофою. Адже це може послабити зв’язки з Євросоюзом і США, обернутися поворотом до Росії і припиненням допомоги Україні.

З часу широкомасштабного вторгнення Братислава рішуче підтримувала Київ, надаючи зброю та відкриваючи кордони для біженців.

Словаччина, серед іншого, доставила в Україну радянські винищувачі МіГ-29, ЗРК С-300, гвинтокрили, бронетехніку, обладнання для розмінування. Однак нинішній переможний табір має протилежні погляди.

Ще до виборів Фіцо обіцяв припинити військову допомогу Києву. А також заявляв, що не хоче бачити Україну в НАТО.

Ба більше, під час передвиборчої кампанії зауважив, що «війна в Україні почалася у 2014 році, коли українські фашисти вбивали російське цивільне населення». І що метою Словаччини має бути підтримка добрих відносин з усіма країнами світу, включно з Росією. Він назвав Захід і США розпалювачами війни. Навіть після перемоги політик не змінив своєї риторики, заявивши журналістам, що не готовий надавати Україні озброєння.

Фото: EPA/UPG Роберт Фіцо

Що далі? Тепер Роберту Фіцу потрібно знайти достатньо союзників серед роздроблених політичних партій Словаччини, щоб сформувати уряд. Вочевидь, йому доведеться говорити з колишнім однопартійцем Петером Пеллегріні, партія якого, «Голос», посіла третє місце з майже 15% голосів.

Щодо інших, то чотири з одинадцяти основних партій не змогли подолати 5% бар’єр, щоб пройти до парламенту, включаючи ультраправу «Республіку». Однак Словацька національна партія (СНП), яка, як і Фіцо, виступає проти міграції, отримала 5,6%.

Колишній прем’єр уже заявив, що розпочне переговори з іншими політсилами, аби сформувати коаліцію. «Ми тут, ми готові, ми чогось навчилися, ми досвідченіші», – наголосив Фіцо.

***Вірогідно, ми наближаємося до ситуації, коли в Євросоюзі на одного Віктора Орбана буде більше. Це негативна тенденція і для України, і для всього вільного світу.